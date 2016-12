Kathrin Gaal (SPÖ): Stadt Wien sichert Arbeitsplätze und investiert, um neue zu schaffen!

3.500 neue Wohnungen am Wienerberg und U1-Ausbau steigern die Lebensqualität in Favoriten

Wien (OTS/SPW-K) - „Unsere Aufgabe ist es, die wachsende Stadt zu gestalten und alles dafür zu tun, damit die Entwicklungen und Chancen allen Wienerinnen und Wienern zugute kommen“, so SP-Gemeinderätin Kathrin Gaal, die die Investitionen anhand konkreter Beispiele im bevölkerungsstärksten Bezirk, Favoriten (195.000 EinwohnerInnen), erklärt.

„Am Wienerberg entstehen auf 50.000qm insgesamt 3.500 neue Wohnungen. Mit der U1-Verlängerung, die ab September 2017 in Betrieb geht, gibt es künftig fünf neue U-Bahnstationen in Favoriten. Das alles sind Investitionen, die für die Lebensqualität sehr wichtig sind“, so Gaal, die betont, dass die Wiener Linien obgleich der nicht einfachen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter in den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes investieren und damit wertvolle Arbeitsplätze schaffen werden. „Dass diese Investitionen gut und wichtig sind, bestätigt, dass 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener das Öffi-Netz nutzen – 2,5 Mio. Fahrgäste pro Tag“, ist die SP-Gemeinderätin sicher.

Die Stadt Wien setzt sich laut Gaal für eine aktive Wirtschaftspolitik ein: „In wirtschaftlich schwierigen Zeiten gilt es, die Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Mit der Wien Holding leisten 75 Unternehmen der Stadt mit Investitionen von hunderten Mio. Euro einen sehr wichtigen Beitrag.“

