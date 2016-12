Heinz Vettermann (SPÖ): Schwarzmalen ist Spezialität der Opposition

Mit nachhaltigen Investitionen im Bildungsbereich nimmt Wien eine gute Entwicklung.

Wien (OTS) - Als „aufflammende Selbstkritik“ seitens der Opposition bezeichnet SPÖ-Gemeinderat Heinz Vettermann in der heutigen Budgetdebatte die Aussage von NEOS-Mandatar Stefan Gara, wonach über die Krise zu reden dem Wirtschaftsstandort schade. „Alles Positive – wer siedelt sich an, wo geht etwas weiter? – wird in einer Tour mit negativen Bildern konterkariert“, stellt Vettermann fest. „Die düstere Herangehensweise ist ein Mitgrund für das Krisenszenario, das wir haben. Es ist für die Regierung wichtig, festzustellen, dass die Wirtschaftskrise noch nicht vorbei ist. Aber alles in dunkelsten Farben auszumalen und nur negative Tendenzen zu sehen, ist der Opposition vorbehalten.“

Vettermann verweist auf positive Entwicklungen in Wien: „Es gibt eine stetig steigende Gruppe in der Gemeinwohl-Ökonomie, eine der größten weltweit. Sie veröffentlicht von sich aus die Bilanzen, in denen auch auf ökologische Belange hingewiesen wird. Und das sind keine kleinen Firmen, die sofort zugrunde gehen, sondern solche, die es schon länger gibt. So kann man in Wien also durchaus erfolgreich wirtschaften.“

Investitionen im Bildungsbereich sind nachhaltig =

Typisch für Wien und das von Stadträtin Renate Brauner präsentierte Budget sei auch, dass man 1,5 Milliarden Euro für Bildung und 800 Millionen Euro für Kinderbetreuung in die Hand nimmt. „Diese Schulden kann man aufnehmen, wenn es danach mehr Nettovermögen gibt und es sich somit um nachhaltige Investitionen handelt“, so Vettermann. Konkret ist das bei Schulen und Bildungsbauten genauso der Fall wie bei der städtischen Infrastruktur. Und weiter: „Wenn das nicht von den europäischen Kriterien zur Verschuldung ausgenommen ist – was dann? Viele noch in der Monarchie errichteten Wiener AHS werden heute noch genutzt. Das ist nachhaltig“, betont der SP-Abgeordnete. „Wir nehmen bei den Investitionen darauf Rücksicht, was wir heute brauchen.“ So seien zum Beispiel Kindergartenbauten nahe an den Wohngebieten essenziell. Gerade bei den Kleinsten könne man nicht erwarten, dass sie mehrere Kilometer Weg auf sich nehmen.

Investitionen seinen jedoch nicht nur Bauten, sondern auch das hervorragende Personal in der Kinderbetreuung, so Vettermann weiter. „PädagogInnen machen Wien durch ihre Leistungen lebenswert. In Ranglisten wie ‚UN-Habitat’ ist Wien fast immer unter den ersten Drei zu finden. Und dafür befragt man nicht nur Manager. Wer also heute dem Budget zustimmt, sagt auch Ja zur Schulbauoffensive, Renovierungen, Ausbauten, bunte und kreative Jugendarbeit mit dem richtigen Personal. Dementsprechend lohnt es sich, zuzustimmen.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at