Grüner Fisher Investments mit dem besten Ruf: Beliebtester Arbeitgeber im Ranking der Finanzunternehmen

Rodenbach (ots) - Welche Arbeitgeber der Finanzbranche genießen bei ihren Mitarbeitern einen besonders guten Ruf? Dieser Frage ist das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu im Auftrag von DAS INVESTMENT.com nachgegangen. Den ersten Platz als beliebtester Arbeitgeber sicherte sich die Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments (www.gruener-fisher.de). In das aktuelle Ranking flossen mehr als 1.400 Mitarbeiterbewertungen ein.

Erst im Oktober wurden dem Vermögensverwalter aus Rodenbach (bei Kaiserslautern) von Kununu attestiert, "die nettesten Chefs" der Finanzbranche zu haben. Nun folgt der Spitzenplatz beim "Arbeitgeberimage". Aus Sicht der eigenen Mitarbeiter hat Grüner Fisher Investments das beste Image als Arbeitgeber unter allen deutschen Finanzunternehmen.

Geschäftsführer Torsten Reidel sieht sich bestätigt: "Human Resources ist heute eines der wichtigsten Themen, auch für Vermögensverwalter. Denn kompetente Mitarbeiter sind entscheidend für den Erfolg jedes Unternehmens. Grüner Fisher Investments verfolgt in seiner Personalpolitik einen rundum nachhaltigen Ansatz. Teamgeist, Motivation und Kompetenz werden bei uns hoch bewertet. Wir wollen keine Jobhopper, sondern langfristig zufriedene Mitarbeiter, die alles für unsere Kunden geben."

Thomas Grüner, Gründer und Chief Investment Officer von Grüner Fisher Investments, ergänzt: "Auch unter den Vermögensverwaltern gibt es einen ausgeprägten Wettbewerb um die fähigsten Mitarbeiter. Natürlich möchte jeder die besten Köpfe gewinnen und halten, um die Kunden am besten zu beraten. Dass unsere Mitarbeiter das Arbeitgeber-Image so hoch bewerten, liegt an unseren optimalen Arbeitsbedingungen, einer attraktiven Vergütung und vor allem an der angemessenen Wertschätzung der geleisteten Arbeit. Grüner Fisher Investments verwaltet inzwischen 1,3 Milliarden Euro und gehört zu den wachstumsstärksten Finanz-Unternehmen des Landes, wie u.a. das Nachrichtenmagazin FOCUS jüngst in einer Spezial-Ausgabe "Wachstumschampions 2017" feststellte.

"Die Zeichen stehen auf Expansion, deshalb sind wir permanent auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Aktuell wollen wir uns besonders in den Bereichen Finanzen, Controlling, IT sowie Marketing und Vertrieb verstärken", sagt Torsten Reidel. "Gerne nehmen wir weitere Bewerbungen entgegen." Per Mail an bewerbung @ gruener-fisher.de oder per Post an Grüner Fisher Investments, Personalwesen, Sportstraße 2 a, 67688 Rodenbach. Fragen werden unter 06374 9911-221 (Frau Antje Neumer) oder 06374 9911-238 (Frau Martina Gerstlauer) beantwortet. Weitere Infos unter www.gruener-fisher-karriere.de.

Die Grüner Fisher Investments GmbH ist ein stark wachsendes Finanzdienstleistungsinstitut, dessen Kerngeschäft die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessensspielraum (Vermögensverwaltung) umfasst. Das im Januar 1999 zunächst unter dem Namen "Thomas Grüner Vermögensmanagement GmbH" von Chief Investment Officer Thomas Grüner gegründete Unternehmen ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Aufgrund der Beteiligung des US-Milliardärs und Vermögensverwalters Kenneth L. Fisher (Fisher Investments) erhielt die Firma im Sommer 2007 den Namen "Grüner Fisher Investments GmbH".

