Der Österreichische Trail Running Award 2016 geht gleich zweimal ins Pitztal

Die Trail Runner haben entschieden: Das Pitztal hat den besten Trail-Running Event und ist die beste Trail-Running Region Österreichs.

Pitztal (TP/OTS) - Beim ersten Trail Running Szene Award Österreichs am 8.12.2016 in Maria Alm konnte sich die Ferienregion Pitztal bei den wichtigsten zwei Kategorien Event und Region durchsetzen.

Der Pitz Alpine Glacier Trail, der am 4.-6. August 2017 zum fünften Mal stattfindet überzeugte die Läufer. „Das Pitztal hat gezeigt, wie eine Veranstaltung sein muss. Angefangen von der Beschilderung und dem Sicherheitskonzept auf der Strecke bis hin zur Ausstattung an den Labestationen – alles was das Trail Läufer Herz begehrt“, streut Kathi Schichtl vom Salomon Trail Running Team den Veranstaltern des TVB Pitztal und der Laufwerkstatt aus Innsbruck Rosen.

In der Kategorie „Beste Trail Running Region“ überzeugte das Pitztal die Sportler mit dem vielfältigen Angebot. So gibt es im Pitztal im Trailrunning-Hotel Vier Jahreszeiten einen Trail Running Shop, spezielles Kartenmaterial, eigens beschilderte Strecken und seit diesem Sommer auch einen Etappen Trail. „Wir bearbeiten dieses Thema nun seit fünf Jahren, und es scheint bei den Läufern sehr gut anzukommen“ freut sich Gstettner, Geschäftsführer TVB Pitztal. In der Kategorie „Beste Trail Läuferin“ gewann die Tirolerin Kirstin Berglund, ebenfalls vom Salomon Running Team die Goldmedaille. Sie wird im August 2017 beim Pitz Alpine Glacier Trail an den Start gehen.

Save the date: 5. Pitz Alpine Glacier Trail: 04.-06.8.2017

mehr Infos: www.pitz-alpine.at

