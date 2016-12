Seaborn Networks stellt neue Verbindung mit niedrigsten Latenzzeiten zwischen Carteret und São Paulo in Dienst

Boston (ots/PRNewswire) - Seaborn Networks, ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von unterseeischen Glasfaserkabelsystemen, kündigte die Einführung von SeaSpeed(TM) an, der Point-to-Point-Lösung mit den niedrigsten Latenzzeiten zwischen Carteret, New Jersey und São Paulo, Brasilien. Dieses neue Angebot ist exklusiv nur von Seaborn erhältlich und definiert einen neuen Standard für extrem niedrige Latenzzeiten zwischen den Finanzzentren Nordamerikas und Südamerikas.

Seaborns Seabras-1-Seekabel, mit Juni 2017 als festgeschriebenem Bereitschaftsdatum, ist eines der Schlüsselinstrumente für SeaSpeed. Seabras-1 ist das erste direkte Point-to-Point Kabelsystem zwischen New Jersey bzw. New York und São Paulo.

SeaSpeed, direkt und exklusiv nur bei Seaborn erhältlich, bietet mit einer Verbesserung um mehrere Millisekunden eine grundlegende Veränderung, was das Angebot an niedrigen Latenzzeiten für die Finanzmarkt-Route USA-Brasilien betrifft. SeaSpeed umfasst darüber hinaus: (1) branchenführende Service-Level-Vereinbarungen; (2) Freischaltung binnen weniger Tage, statt mehrerer Monate; und (3) direkte Kommunikation der Kunden mit Seaborn als Entwickler, Eigentümer und Betreiber des Seekabels.

"Es wurde bereits erwartet, dass Seabras-1 verbesserte Latenzzeiten über die derzeit auf dieser Strecke bestehenden Multi-Point-Lösungen liefern würde", sagte Paul Creelman, Business Development Director & Leiter Low Latency Sales. "SeaSpeed ist jedoch eine erweiterte, proprietäre End-to-End-Lösung, die den schnellsten Weg bietet".

Die gesamte Projektfinanzierung in Höhe von 500 Mio. USD für Seabras-1, zusätzlich zu den mehr als 20 Mio. USD an Forschungs- und Entwicklungskapital, die zuvor in das Projekt geflossen waren, wurde 2015 abgeschlossen, Die Fertigung des Kabels ist zu 100% abgeschlossen, die Kabelverlegung wird Anfang des 1. Quartals 2017 beginnen. Seaborn ist der unabhängige Entwickler, Betreiber und Miteigentümer von Seabras-1. Seabras-1s anderer Miteigentümer ist, im Namen ihrer Kunden, die Partners Group, der globale Manager von Privatmarktmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 55 Mrd. USD.

INFORMATIONEN ZU SEABORN NETWORKS

Seaborn Networks ist ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Tiefsee-Glasfaserkabelsystemen, einschließlich Seabras-1, dem einzigen direkten, auf dem Meeresboden verlaufenden Point-to-Point-Glasfaserkabelsystem zwischen den Vereinigten Staaten und Brasilien. Seaborn wurde von erfolgreichen Führungskräften aus der Seekabel- und Wholesale-Carrier-Branche mit Erfahrung in Gestaltung, Aufbau und Betrieb von vielen der weltweit größten unterseeischen und terrestrischen Netzwerke gegründet. Zusätzliche Informationen können Sie auf www.seabornnetworks.com finden.

