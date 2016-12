NEOS Wien/Ornig: Stadtregierung pokert mit unserem Steuergeld

Markus Ornig zum Wiener Budget – Spezialdebatte Finanzen & Wirtschaft

Wien (OTS) - "Finanzstadträtin Brauner hat sich mit dem Budget für 2017 zu einer Fortsetzung der Schuldenpolitik in großem Stil bekannt. Für das Jahr 2017 ist ein Minus in Höhe von 700 Millionen Euro zu erwarten. Zumindest bis 2020 wird es gemäß Finanzrahmen und Strategiebericht weitere Schulden geben, obwohl dies laut Österreichischem Stabilitätspakt 2012 nicht erlaubt wäre. Wien bricht hier bewusst Vereinbarungen und nimmt das Risiko von Sanktionen bis hin zu Strafzahlungen in Kauf“, kritisiert NEOS Wien Finanzsprecher Markus Ornig. „Die rot-grüne Stadtregierung ist einfach nicht in der Lage zu sparen, die Reformprozesse ‚WiStA‘ und ‚Wien neu denken‘ sind nur Worthülsen. Konkrete Maßnahmen und Sparvorhaben sind weit und breit nicht zu entdecken", schließt Markus Ornig.

