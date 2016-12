FPÖ-Kitzmüller: ÖVP erreicht bei EU-Kommission gar nichts

"Der Brief von drei Ministern in Sachen Familienbeihilfe und Herkunftslandprinzip ist für den Kamin"

Wien (OTS) - „Das Schreiben von drei ÖVP-Bundesministern ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist,“ so die freiheitliche Familiensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller in Reaktion auf die Ankündigung der EU-Kommission, sich gegen die Kürzung der Familienbeihilfe bei Kindern im Ausland auszusprechen.

"Andere Länder schaffen es aber sehr wohl, die Interessen der eigenen Bevölkerung innerhalb der EU durchzusetzen. Nicht so unsere Bundesregierung und hier ganz besonders die ÖVP. Da gibt es nur vollmundige Ankündigungen, was man nicht alles für Österreich erreichen werde. Aber unterm Strich kommt nichts heraus! Hier wird nur Tätigkeit vorgeschützt und Ergebnisse gibt es keine“, so Kitzmülller weiter.

„Dabei hat seinerzeit sogar Kommissionspräsident Junker diesen Vorschlag für gut befunden - damals galt er noch als 'fair für alle Mitgliedstaaten' und stand auch rechtlich auf einer 'soliden Grundlage'. Warum ist das jetzt, ein Jahr später, nicht mehr der Fall? Nur weil es der Wunsch Österreichs ist?“, führt Kitzmüller weiter aus. Ein derartiges Vorgehen verbessere das Vertrauen in die EU nicht, sondern ganz im Gegenteil.

„Wir Freiheitlichen fordern weiterhin, dass es zu einer Kürzung bzw. Anpassung der Familienbeihilfe nach dem Herkunftslandprinzip kommen muss und werden nicht locker lassen, bis das auch durchgesetzt ist“, so Kitzmüller.

