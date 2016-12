Kommunikation mit Biss

Selbstbewusstsein und charmant-frecher Humor kennzeichnen den neuen Auftritt von snap consulting.

Wien (OTS) - Finden Sie alles schrecklich kompliziert oder sind Sie technisch nicht ganz up to date? Fragen dieser Art richtet das IT-Unternehmen snap consulting an seine Kunden und andere Unternehmen, die erstklassige innovative Unterstützung bei der zukunftssicheren Entwicklung ihrer IT-Infrastruktur benötigen.

Die Profis, die ihren Biss mit einer Schlange im Logo unterstreichen, bieten Support in den Bereichen SAP, Logistik, Technologie und Healthcare. Das eigentümergeführte Wiener Softwareunternehmen verfügt über ein exzellentes Team aus 55 Expertinnen und Experten.

Getragen von hohen ästhetischen Ansprüchen wurde die komplette corporate Identity – vom Logo über Drucksorten, Werbemittel und Website – von der Kommunikationsagentur h2p_ von Herbert Hirner neu gestaltet. „Zu Beginn dachten wir an einen eher konventionellen Auftritt“ sagt snap-Geschäftsführer Christian Knell. „h2p_ hat uns zu einem selbstbewussten Erscheinungsbild geraten. Mit Erfolg: Unser neues Design wird in der Branche positiv wahrgenommen und unsere Sujets wohlwollend kommentiert.“

Hilfe bei Registrierkassen Sicherheitsverordnung

Ganz konkret helfen kann snap consulting etwa beim aktuellen Thema Registrierkassenpflicht. Seit 1. Jänner 2016 gesetzlich vorgeschrieben, tritt am 1. April 2017 mit der sogenannten Registrierkassen Sicherheitsverordnung (RKSV) die zweite Stufe in Kraft. Ab dann müssen Registrierkassen zusätzlich mit einer technischen Sicherheitseinrichtung zur Manipulationssicherheit versehen sein und Belege mit elektronischer Signatur erstellen. snap consulting hat umfassendes Wissen zum Thema und mit einer in SAP integrierten Out-of-the-Box Softwarelösung auch das entsprechende Helferlein zur Hand. „Die in SAP integrierte Registrierkasse erfüllt alle Anforderungen seitens des Finanzamtes. Inklusive der Ansteuerung der Signaturen – von Einzelkassen bis hin zur hochperformanten Infrastruktur“ erklärt Christian Knell die Vorzüge der snap-Lösung.

Credits

Agentur: h2p_ | Herbert Hirner

Kunde: snap consulting GmbH | Geschäftsführer: Ing. Konrad Seigfried, Ing. Christian Knell | Marketing: Susanne Sedej

snap consulting ist ein österreichisches IT-Unternehmen mit Stammsitz in Wien und einer Niederlassung in Hallbergmoos bei München. Schwerpunkte sind die Bereiche Logistik, Technologie und Healthcare. www.snapconsult.com

Die Kommunikations- und Projektagentur h2p_ von Herbert Hirner ist auf die Bereiche Wissensvermittlung, Branding, sowie Editorial und Publishing spezialisiert. www.h2p.at

