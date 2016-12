FP-Krauss: Niveau an Wiens Schulen sinkt weiter

Die Hälfte der schulpflichtigen Kinder in Wien haben nicht Deutsch als Muttersprache

Wien (OTS) - Eine düstere Zukunftsprognose zeichnen die neuesten Zahlen, die aus Wiens Schulen an die Öffentlichkeit gelangt sind: So sprechen in manchen Schultypen über 70% der Schüler nicht Deutsch als Umgangssprache. „Das ist ebenfalls eine Folge der unkontrollierten Zuwanderung nach Österreich und Lockangebote, welche die Stadt Wien in Form der österreichweit höchsten Mindestsicherung und freigiebig ausbezahlter anderer Sozialleistungen an Fremde aussendet“, resumiert der Jugend- und Bildungssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Maximilian Krauss.

Die von der rot-grünen Wiener Stadtregierung offenbar gewollte Ansiedlung möglichst vieler Fremder aus aller Welt zeigt sich nicht zuletzt an den katastrophalen Ergebnissen verschiedener Schultests. Während in den Volkschulen schon 56,3 % der Schüler nicht Deutsch als Muttersprache haben, sind es in den Hauptschulen, NMS und im Polytechnikum rund 70%. „Die von den Freiheitlichen vehement abgelehnte NMS wird hier als nichts anderes als eine (sündteure) Hauptschule mit anderem Namen entlarvt. Hier wurde verabsäumt, echte Reformen einzuleiten. Statt dessen wurde nur Etikettenschwindel betrieben“, so Krauss.

„Deutschlernklassen, verpflichtende Deutsch-Förderungsprogramme und eine Deutschpflicht in den Pausen sind die Gebote der Stunde, wenn wir bei PISA nicht noch weiter abrutschen wollen“, fordert Krauss. Er hält den Weg der für das Bildungswesen verantwortlichen Sozialdemokraten, nämlich auf zunehmende sprachliche Unkenntnisse mit Gesamtschule und Abschaffen von Schulnoten und Sitzenbleiben zu reagieren, für völlig falsch.

„Die Kinder von heute sind unsere Zukunft. Damit die nächste Generation auf einem immer härter werdenden Arbeitsmarkt bestehen kann, ist es unsere Pflicht, die Kinder so gut wie möglich darauf vorzubereiten und ihnen bestmögliche Chancen mitzugeben. Bildung ist der Schlüssel für alles – und ohne Sprache gibt es keine Bildung“, betont Krauss abschließend.

