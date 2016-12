EuGH bestätigt VKI: Ratenvereinbarung mit Inkassobüro gesetzlich geschützt

Schutzbestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes gelten auch für Ratenzahlungen mit Inkassounternehmen

Wien (OTS/VKI) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) führt im Auftrag des Sozialministeriums ein Verfahren gegen das Inkassobüro INKO, Inkasso GmbH. Dabei geht es um die Frage, ob auf eine Ratenzahlungsvereinbarung mit einem Inkassounternehmen die Schutzvorschriften des Verbrauchergesetzes zur Anwendung kommen. Ist dieses Gesetz anwendbar, muss der Verbraucher vor Abschluss solcher Vereinbarungen umfassend informiert werden (z.B. über die die Höhe des effektiven Zinssatzes); außerdem hat er etwa ein Rücktrittsrecht von diesem Vertrag. Der VKI ist der Ansicht, dass die gesetzlichen Schutzbestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes auch hier einzuhalten sind und klagte. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigte nun diese Auffassung zum Teil.

Das Inkassobüro INKO, Inkasso GmbH schickte Konsumenten Zahlungsaufforderungen. Die Konsumenten hatten die Möglichkeit, die offenen Forderungen binnen drei Tagen oder im Wege eines Zahlungsaufschubes in Raten zu zahlen. Der zu zahlende Gesamtbetrag bei Inanspruchnahme der Ratenzahlung umfasste auch die aufgelaufenen Zinsen und Kosten.

Der VKI brachte im Verfahren vor, dass Inkassounternehmen auch die Vorschriften des Verbraucherkreditgesetzes zu beachten haben, weil auch entgeltliche Zahlungsaufschübe von diesem Gesetz geregelt werden. Der EuGH bestätigte nun, dass diese Ratenvereinbarung ein entgeltlicher Zahlungsaufschub ist, der grundsätzlich vom Verbraucherkreditgesetz umfasst ist. Außerdem stellte der EuGH fest, dass das Inkassobüro im konkreten Fall als Kreditvermittler einzuordnen ist. Grundsätzlich müssen auch Kreditvermittler die gesetzlich vorgesehenen Informationen erteilen, außer sie waren nur in untergeordneter Funktion an dieser Zahlungsvereinbarung beteiligt. Ob das hier der Fall war, muss der Oberste Gerichtshof (OGH) in Österreich prüfen.

Kommt wie hier das Verbraucherkreditgesetz zur Anwendung, steht dem Verbraucher etwa ein Rücktrittsrecht von dieser Vereinbarung zu. Weiters hat der Verbraucher auch das Recht auf vorzeitige Rückzahlung mit entsprechender Reduktion der laufzeitabhängigen Kosten.

„Wir freuen uns, dass der Europäische Gerichtshof die Verbraucherrechte gegenüber Inkassounternehmen stärkt. Der Verbraucher muss vor Abschluss einer solchen Vereinbarung mit dem Inkassobüro umfassend informiert werden. Ob nun vom Inkassobüro oder vom tatsächlichen Gläubiger: Wichtig ist, dass er informiert wird. Denn nur wenn man ausreichende Informationen hat, kann man eine fundierte Entscheidung treffen“, sagt Dr. Beate Gelbmann, zuständige Juristin im Bereich Recht des VKI.

SERVICE: Das Urteil im Volltext gibt es unter www.verbraucherrecht.at.

