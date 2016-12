KO Hirz: Budgetlandtag: Mit lückenhaftem Bildungs- und Verkehrsbudget vergibt Schwarz-Blau große Chancen für Oberösterreich

Grüne Verbesserungen abgeblockt – Grüne werden Bildungs- und Verkehrsbudget nicht zustimmen

Linz (OTS) - „Schwarz-Blau wird in den nächsten Tagen das OÖ. Landesbudget natürlich in schönsten Farben malen und als Optimum verkaufen. Das ist es aber nicht. Es ist ein Budget der Lücken, dem zentrale Schwerpunkte fehlen. Wir Grüne haben Nachbesserungen eingefordert, das hat die Koalition abgelehnt. Daher werden wir konsequenterweise dem Bildungs- und dem Verkehrsbudget nicht zustimmen“, betont der Klubobmann der Grünen OÖ LAbg. Gottfried Hirz vor dem morgigen Start der Budgetdebatten im OÖ. Landtag.

Im Bildungsbudget finden sich zu wenige Investitionen in die Erwachsenenbildung, im Schulbau wird um eine Million Euro gekürzt und die angeblichen Steigerungen sind vor allem Folge höherer Personalkosten. Das Verkehrsbudget verzichtet auf notwendige Investitionen in den öffentlichen Verkehr, in den Ausbau von Park & Ride Anlagen und Radwegen und wird damit die Situation der PendlerInnen keine Spur verbessern.

Hirz: „Steigerungen, die keine sind und nur Dynamik vorgaukeln. Wichtige Investitionen, die einfach unterlassen werden. Bildungs-und Verkehrsbudget sind nur Mogelpackungen und nicht zukunftstauglich. Unsere Anträge auf Verbesserungen hat Schwarz-Blau abgeblockt. Wir werden in den Debatten massiv darauf hinweisen, dass damit zentrale Bereiche vernachlässigt und große Chancen für Oberösterreich vergeben werden“.

