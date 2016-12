OVE vergibt Preise an junge Energietechniker/innen

Wien (OTS) - Elektromobilität, Energiewende, Digitalisierung der Energieversorgung und vieles mehr – die aktuellen Herausforderungen in der Energietechnik können nur durch gut ausgebildete, innovative und engagierte Ingenieur/innen bewältigt werden. Einige von ihnen wurden jüngst im Rahmen der Fachtagung der OGE Österreichische Gesellschaft für Energietechnik im OVE für ihre hervorragenden Abschlussarbeiten ausgezeichnet.

Eines der wesentlichen Ziele der OGE ist die Förderung des energietechnischen Nachwuchses. Demgemäß lobt die Energietechnische Gesellschaft im OVE jedes Jahr Preise für hervorragende Diplomarbeiten an österreichischen HTLs, Masterarbeiten an Fachhochschulen und Universitäten sowie für herausragende Dissertationen aus.

Vergeben werden diese Energiepreise traditionellerweise im Rahmen der jährlich stattfindenden OGE-Fachtagung, die diesmal in Villach abgehalten wurde. Die hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Gawlik hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und schließlich aus der beträchtlichen Zahl an Einreichungen folgende Arbeiten ausgewählt:

Von Black-out Recovery bis zu Batteriespeichersystemen

Für ihre Arbeit mit dem Titel „BORS – Black-out Recovery System“ wurden Johannes Eigner, Markus Klatzer, Maximilian Obweger und Anton Pucher, Schüler der HTBL Klagenfurt, Mössingerstraße, ausgezeichnet. Dipl.-Ing. Stefan Forsthofer konnte die Jury mit seiner Masterarbeit „Kostenoptimierung dezentraler Energiesysteme“, die er an der Technischen Universität Graz verfasste, überzeugen. Der zweite Preis in dieser Kategorie ging an Dipl.-Ing. Christian Messner, Absolvent der Technischen Universität Wien, für seine Arbeit „Performance evaluation of grid-connected PV Battery Energy Storage Systems for residential applications”.

Den Preis für die beste Dissertation erhielt Dipl.-Ing. Dr. Madeleine Bali, Projektmitarbeiterin am Institut für Elektrische Antriebstechnik und Maschinen der Technischen Universität Graz. Das Thema der Dissertation lautete „Magnet material degradation due to different cutting techniques and its modeling for electric machine design”.

Die aktuellen Herausforderungen benötigen die besten Köpfe

Dipl.-Ing. Johannes Vavra, Vorstandsvorsitzender der OGE, bekräftigte im Rahmen der Ehrung das Engagement der OGE: „Die energietechnischen Herausforderungen von heute und morgen benötigen zu ihrer Bewältigung die besten Köpfe. Die OGE setzt mit ihrem Preis ein Zeichen, die hervorragenden Leistungen des ingenieurwissenschaftlichen Nachwuchses zu würdigen, denn diese Damen und Herren werden wesentlich dazu beitragen, unsere energietechnischen Herausforderungen von heute und morgen zu lösen“.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik repräsentiert alle Bereiche der Elektrotechnik und Informationstechnik und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowie der gesamten Branche auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Kerngebiete sind die elektrotechnische Normung, die Zertifizierung, die Blitzortung und Blitzforschung sowie die fachliche Aus- und Weiterbildung. Der OVE ist der offizielle österreichische Vertreter bei IEC und CENELEC, den internationalen und europäischen Normungsorganisationen für die Elektrotechnik. Der OVE steht für die Förderung der Wissenschaft, die Vertretung des Berufsstandes des Elektrotechnikers und für die Sicherheit von elektrotechnischen Anwendungen. Die Aktivitäten seiner Fachgesellschaften dienen dem Erfahrungsaustausch, dem Aufbau von Expertennetzwerken und der Imagebildung.

Rückfragen & Kontakt:

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Mag. Jutta Ritsch

Eschenbachgasse 9, 1010 Wien

Tel.: +43 316 873-7919

E-Mail: presse(at)ove.at