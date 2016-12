PwC d.quarks: Managementbuch des Jahres

Mit d.quarks Modell zum digitalen Unternehmenswandel

Wien (OTS) - Das PwC Buch „d.quarks – Der Weg zum digitalen Unternehmen“ zeigt wie heimische Unternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung meistern und ihre Chancen bestmöglich nutzen können. Ausgezeichnet als Managementbuch des Jahres ist das Werk im Buchhandel erhältlich.

Die digitale Transformation ist schon längst essentieller Faktor für die zukünftige Wirtschaftlichkeit von Unternehmen. Bei vielen heimischen wie internationalen Firmen ruft das Thema jedoch noch zahlreiche Fragen, Ängste und ein gewisses Unvermögen auf den Plan. In ihrem neuen Buch „d.quarks – Der Weg zum digitalen Unternehmen“ skizzieren die PwC Experten Carsten Hentrich und Michael Pachmajer diese Entwicklung anhand der sogenannten d.quarks: Elementare Teilchen der digitalen Transformation. Diese beziehen sich auf Fähigkeiten, die ein Unternehmen benötigt, um digitale Wertschöpfung zu gestalten, zu erzeugen und an ihre Kunden zu vermitteln. Im Mittelpunkt stehen dabei die Organisation, Menschen & Kompetenzen, Prozesse und Technologien. Mit dem d.quarks Modell zeichnen die beiden Autoren erstmals eine zusammenhängende Landkarte der digitalen Unternehmenszukunft.

Digitalisierungsstrategie mit d.quarks Modell

„Viele mittelständische Unternehmen in Österreich sehen sich mit großen Herausforderungen durch die digitale Transformation konfrontiert. Zwar erkennen sie dabei durchaus die sich bietenden Chancen und Möglichkeiten, verfolgen in den meisten Fällen aber keine klare Strategie. Mit dem im Buch beschriebenen d.quarks Modell bieten wir einen kompakten Wegweiser, der durch die Irren der Digitalisierung führt“, erklärt Dieter Harreither, Partner PwC Österreich und Leiter Technology Consulting.

Das auf der Frankfurter Buchmesse 2016 zum „Managementbuch des Jahres“ ausgezeichnete Werk d.quarks – Der Weg zum digitalen Unternehmen ist im Buchhandel erhältlich.

