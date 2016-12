GRÜNE KÄRNTEN/Mitsche: Politische Kultur muss wieder stärker eingemahnt werden

Klagenfurt (OTS) - Zur Rückkehr zu einer politischen Kultur, die nicht erneut dem Ansehen Kärntens schadet, fordert die Landessprecherin der Grünen, Marion Mitsche, die politischen Mitstreiter im Land auf. „Im Lauf des langen Präsidentschaftswahlkampfes sind in der Auseinandersetzung leider nicht immer feine Klingen geführt worden. Die Hoffnung, dass ein von Hass gekennzeichneter politischer Stil in Kärnten seit 2013 out ist, hat sich nicht erfüllt. Deswegen rufe ich alle Kärntner Parteien dazu auf, sich in Wort- und Bildsprache wieder zu mäßigen“, so die Kärntner Landessprecherin Marion Mitsche.

Als jüngsten Tiefpunkt der politischen Kultur im Land nennt sie ein Facebook-Posting der FPÖ Radenthein, in der diese Grün-Gemeinderat Bernd Schmölzer sowie eine 89-Jährige Holocaust-Überlebende verunglimpft. „Wer den sachlichen Diskurs verlassen hat, ist hiermit aufgerufen, sich wieder zu besinnen, dass Politik von Argumenten lebt und nicht von Beschimpfungen und Emoticons.“

Spätestens jetzt, nach dem Wahlkampf-Ende, sei wieder die Zeit des Aufeinander-Zugehens, so Mitsche: „Gerade Gemeinderäte müssen hier Brücken bauen, um miteinander Sachpolitik zum Wohle der Bevölkerung zu machen. Schließlich arbeiten wir alle gemeinsam für Kärnten!“

