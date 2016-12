Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wien (OTS) - Am 09.12.2016 ereignete sich gegen 16:30 Uhr am Schöpfwerk (12. Bezirk) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 7-Jähriger dürfte zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen sein, als er von einem PKW erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Das Kind erlitt eine schwere Beinverletzung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

