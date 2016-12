Senkung oder Abschaffung der Ticketsteuer bewirkt Standortstärkung – auch ohne Sozialfonds

Bundesgruppe Luftfahrt in der WKÖ: Standort und Beschäftigung werden durch Abgabensenkung gefördert

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft vida hat heute als „Preis“ für eine deutliche Senkung der Ticketsteuer die Schaffung eines Sozialfonds für Mitarbeiter der Airlines gefordert. Die Bundesgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer Österreich spricht sich für die Abschaffung der Flugabgabe auch ohne Sozialplan aus, weil die Reduzierung oder Abschaffung dieser Abgabe grundsätzlich den Standort und damit die Beschäftigung und Wertschöpfung stärkt. Diese Position der Wirtschaft wird eindringlich durch eine Studie des Oxford Institutes of economics belegt. Christian Domany, Obmann der Bundesgruppe Luftfahrt, erinnert zudem die Gewerkschaft daran, dass sie bei der Einführung der Abgabe selbst dagegen aufgetreten ist: „Das jetzige Verhalten der Vida ist daher widersinnig. Wenn jetzt ihr ursprünglicher politischer Wunsch erfüllt wird, dann sollte sie nicht zusätzlich noch Forderungen und Bedingungen anmelden. Das ist unverständlich und grenzt an das Wechseln von politischem Kleingeld.“ (PWK961/RH)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Manfred Handerek

Berufsgruppe Luftfahrt

Wirtschaftskammer Österreich

Telefon: +43 5 90 900 3426

Fax: +43 5 90 900 282

Email: manfred.handerek @ wko.at