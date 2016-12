„IM ZENTRUM“: Politischer Advent – Wie viel Brückenbau ist möglich?

Am 11. Dezember um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Bundespräsidentenwahl ist geschlagen – und nach fast einem Jahr Wahlkampf ist der Blick wieder frei auf die heimische Innenpolitik. Was hat die Regierung im Schatten dieses Wahlkampfs weitergebracht? Was ist wegen der Bundespräsidentenwahl liegen geblieben? Mit welchen Plänen und Ambitionen kehren die bisher wahlkämpfenden Parteien FPÖ und Grüne in die Oppositionsrolle zurück? Und welchen Platz können die beiden kleinen Oppositionsparteien NEOS und Team Stronach in diesem neuen Gefüge noch einnehmen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 11. Dezember 2016, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher „IM ZENTRUM“:

Thomas Drozda

Regierungskoordinator der SPÖ und Kulturminister

Harald Mahrer

Regierungskoordinator der ÖVP und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium

Harald Vilimsky

Generalsekretär FPÖ

Albert Steinhauser

Nationalratsabgeordneter, Die Grünen

Matthias Strolz

Klubobmann NEOS

Robert Lugar

Klubobmann Team Stronach

