Ubiquity Global Services teilt die Ernennung von Matthew Nyren zum CEO mit

New York (ots/PRNewswire) - Ubiquity Global Services, eine multinationale Geschäftsorganisation für Dienstleistungen, hat heute die Ernennung von Matthew Nyren zum Chief Executive Officer des Unternehmens mitgeteilt. Herr Nyren wird ab dem 1. Januar 2017 diesen Posten übernehmen und Nachfolger von Herrn Ray Iglesias sein, der nun als Executive Chairman des Unternehmens fungieren wird.

Herr Nyren, der Ubiquity im Jahr 2012 gründete, wird weiterhin als President des Unternehmens tätig sein. Das Unternehmen hat sich seit der Gründung deutlich vergrößert und verfügt nun über 2.000 Mitarbeiter, die für mehr als 30 Kunden in den USA, El Salvador, den Philippinen und in verschiedenen Zentren Europas zuständig sind.

"Ich möchte sowohl Herrn Ray Iglesias als auch unserem Vorstand für ihr gezeigtes Vertrauen und ihre Unterstützung danken, als sie mir die Position zum CEO in Uniquity anboten", kommentierte Herr Nyren. "Von dieser Möglichkeit, die ich erhalten habe, um unser Unternehmen in der nächsten Phase des Wachstums und der globalen Erweiterung nach vorne zu bringen, bin ich begeistert und empfinde gleichzeitig Demut."

Herr Iglesias wird weiterhin Vorsitzender des Vorstands von Ubiquity sein und als Executive Chairman für die strategische Führung im Unternehmen zuständig sein. "Dies ist ein aufregender Tag, sowohl für Matthew, als auch für mich, da wir Beide an dem Gründungsauftrag von Ubiquity weiterarbeiten können. In unsere neuen Positionen werden wir unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit ausbauen, um Ubiquitys Wert zu maximieren, da das Wachstum sowohl organisch als auch durch zukünftige Akquisitionen vorangetrieben wird."

Herr Jonathan Weiner, Vorstandsmitglied von Ubiquity, fügt dem hinzu:

"Seit der Gründung von Ubiquity vor nunmehr fast fünf Jahren, hat das Unternehmen die ursprüngliche Vision verwirklicht und als führender Outsourcing-Partner in der Branche für Zahlungsverkehr agiert. Die neuen Positionen von Ray und Matthew bieten eine Möglichkeit, auf diesen Errungenschaften aufzubauen, und einerseits gleichzeitig in neuen und kürzlich hinzugefügten Marktsegmenten zu wachsen, andererseits die Dienstleistungen und entsprechenden Standorte auszubauen."

Über Ubiquity Global Services

Ubiquity Global Services, Inc. (www.ubiquitygs.com) ist eine multinationale Geschäftsorganisation für Dienstleistungen, welche eine breite Bandbreite an Supportleistungen bietet, die darauf ausgerichtet sind, die Zufriedenheit des Kunden zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Unter den Angeboten des Unternehmens finden sich die Managementleistungen der Live-Kundenerfahrung, Lösungen der interaktiven Sprachausgabe (IVR), Multi-Kanal-Korrespondenzbearbeitung und Lösungen im Risikomanagement. Ubiquity hat eine Plattform der Zukunftstechnologie entwickelt, um operationelle Exzellenz zu erlangen und den Kunden eine aussagekräftige und verfolgbare Geschäftsanalytik zu bieten. Mit Hauptsitz in New York City, verfügt das Unternehmen über ein wachsendes Netzwerk mit Dienstleistungen an Standorten in den USA, Ungarn, Portugal, El Salvador und den Philippinen. Gemeinsam mit ihren Auftraggebern bahnt sich Ubiquity den Weg für einen bedeutenden neuen Ansatz zur Potenzialmaximierung jedes einzelnen Kunden.

