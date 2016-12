Oplayo dank weiterer Premiumkunden aus Tirol erstmals über 1 Mio. Umsatz

Bayreuth (ots) - Die Oplayo GmbH wird im Geschäftsjahr 2016 erstmals die Millionengrenze beim Umsatz (inkl. verwalteter Mediabudgets) überschreiten.

Im bald ablaufenden Geschäftsjahr 2016 gelang es dem Team von Oplayo weitere namhafte Kunden zu gewinnen. So beauftragte die Naturparkregion Reutte Oplayo u.a. mit der Neugestaltung der Website im Rahmen ihrer Markenpositionierung. Die Website www.reutte.com ging am 1. Dezember 2016 abends im Rahmen der Präsentation der neuen Marke in den Räumen der Wirtschaftskammer in Reutte live. Die Website ist im Einklang mit dem neuen Corporate Design gestaltet und baut auf der Bildsprache des neuen Logos auf. Die Region positioniert sich durch dessen Simplizität und authentischer Geradlinigkeit als aufstrebender Hochtechnologieknoten im naturbelassenen Reuttener Talkessel am Fuße der Alpen. Tirolweit ist dies eine Pionierleistung da ausgehend vom Tourismus in Kooperation mit der Regionalentwicklung Außerfern eine Regionsmarke entwickelt wurde die Gäste, Arbeitskräfte und Einheimische aller Berufs- und Interessensgruppen gleichermaßen anspricht. Bei der Kreation der Website stehen für den Nutzer Schnelligkeit, Usability und Einfachheit im Vordergrund. Die technischen Finessen der Website finden sich in den Tiefen. Darunter eine ausgeklügelte Inhalts- und Navigationsstruktur, eine Vollintegration der IBE von Feratel mit einer reverse-proxy SSL-Integration, ebenso wie Kartenmaterial von General Solutions. Neben der Website Reutte.com verantwortet Oplayo in diesem Winter 2016/17 erstmalig auch die Winterkampagne für den Tourismusverband, u.a. über die Website www.winterwandern-tirol.at.

Dank einer Partner-Kooperation mit der Werbeagentur Apollomedia in Innsbruck erhielt Oplayo den Zuschlag für die Performance-basierte Winterbewerbung der Ersten Ferienregion Kaltenbach Fügen im Zillertal. Inhalte und Angebote der Domain www.best-of-zillertal.at werden seit Oktober per SEA sowie über Social Media beworben und über unsere Online-PR Angebote vermarktet. Die Bewerbung dauert noch bis in den März 2017. Ziel ist es die Conversions, d.h. Online-Anfragen und -Buchungen, im Vergleich zu den Vorjahren zu steigern.

Die Spezialisten für Urlaub am Bauernhof in Tirol

(http://www.urlaubambauernhof.at/bundesverband/tirol-winter/ ) ist

einer der 8 österreichischen Landesverbände für Urlaub am Bauernhof, die unter dem Dachverband in Österreich seit 1991 agieren. Die oberste Aufgabe besteht darin, Interessenten einen ersten Überblick über die schönsten, qualitätsgeprüften Bauernhöfe in Tirol zu bieten und sie bei der Auswahl des richtigen Bauernhofes zu unterstützen. Zusätzlich hilft man damit den Bauern in Tirol bei der Vermarktung ihrer Angebote. Damit trägt der Verband ganz wesentlich dazu bei, das Überleben der Bauern zu sichern und Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu schaffen. Nach einer erfolgreichen Herbst-Kampagne mittels SEA (AdWords), Facebook Ads und Videopromotion erhielt das Team von Oplayo auch den Zuschlag für die Winterkampagne 2016/17.

Zu den in 2016 hinzugewonnen Kunden zählen ferner das Kulturland Teufelsmoor, die Fischer Optik-Akustik GmbH, die Bernhard Assekuranz, das Portal myAbfall24.de, die Etapart AG, die Hans Rumsauer GmbH und die Seepark Sellin AG. Für den langjährigen Kunden www.schanz.de wird in diesen Tagen die AMP Version seiner Website gelauncht.

Über Oplayo:

Das 12-köpfige Team von Oplayo hat sich auf datengetriebene Perfomanceberatung und Leistungsumsetzung spezialisiert. Die Einzelleistungen werden über individuelle Beratung, SEO, SEA, Websites und Online-PR erbracht. Oplayo hat seinen Stammsitz in Bayreuth mit Niederlassungen bei München und Wien. Weitere Infos finden Sie unter www.oplayo.com.

Rückfragen & Kontakt:

Oplayo GmbH

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Theresa Lienhardt

Josephsplatz 4

95444 Bayreuth

Tel.: 0921 / 348999-0

info @ oplayo.com

www.oplayo.com