„Sport am Sonntag“ versteigert für „Licht ins Dunkel“ 16 Traumexponate

Am 11. Dezember ab 18.30 Uhr in ORF eins geht es u. a. um ein Treffen mit Anna Veith

Wien (OTS) - Ein Highlight jedes „Licht ins Dunkel“-Jahres ist die Versteigerung von Exponaten, die man für Geld so nicht kaufen kann – im Rahmen von „Sport am Sonntag“. Heuer gibt Oliver Polzer am Sonntag, dem 11. Dezember 2016, ab 18.30 Uhr in ORF eins den Auktionator und hat dabei vom Treffen mit Anna Veith bis zum Helikopterflug mit Thomas Morgenstern insgesamt 16 Exponate im Angebot – Rufpreis jeweils 100 Euro. Ab 14.30 Uhr kann unter der Nummer 0800 664 24 12 mitgesteigert werden. Alle Exponate und Infos dazu finden sich auf lichtinsdunkel.ORF.at.

Die 16 Exponate im Detail:

Treffen mit Anna Veith

samt Exemplar ihres Buches „Zwischenzeit“, signiert von Anna Veith, und einem ganz besonderen Helm: unterschrieben mit Fenninger und Veith.

Renntraining mit Matthias Lanzinger

und einer 180 PS starken KTM 1290 Super Duke R. Ein Instruktor der ÖAMTC-Fahrtechnik und Mechaniker werden zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zwei VIP-Tickets für den Motorrad-Heim-Grand-Prix am Red Bull Ring in Spielberg mit Stars hautnah in der Box.

Nightrace in Schladming

Zwei VIP-Karten für das Jahreshighlight der ÖSV-Slalomspezialisten in Schladming. Die ÖBB ermöglichen eine stressfreie und umweltfreundliche An- sowie Abreise 1. Klasse zu diesem Topevent. Zusätzlich im Preis enthalten ist eine von den ÖSV-Stars handsignierte „Limited Edition“ SKI Austria Modelllok. Ein absolutes Unikat und Sammlerstück.

Beachvolleyball-WM in Wien

Zwei VIP-Karten für die FIVB Beachvolleyball-Weltmeisterschaft, inklusive zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel und einem Meet & Greet mit Topspielerinnen und -spielern.

Rallyefahren mit Raimund Baumschlager

Dreitägiger Besuch der WRC Rallye Deutschland & Rallyetaxifahrt im Škoda Fabia R5. Inklusive Guide, drei Übernachtungen, Eintrittskarten und Verpflegung für zwei Personen.

Helikopterflug mit Thomas Morgenstern

Der Olympiasieger und zweifache Gesamtweltcup-Sieger zeigt Österreich aus einer anderen Perspektive. Auf den privaten Helikopterflug folgt ein gemütliches Beisammensein mit Thomas Morgenstern.

Skitour mit Thomas Sykora und Andy Holzer

Exklusiv geführte Skitour mit dem blinden Extrembergsteiger Andy Holzer und Thomas Sykora.

Drei Nächte im 4-Sterne-Hotel inkl. Halbpension in der Region Schladming/Dachstein. Inklusive Skipass und zwei Ski-Tourenausrüstungen (Ski, Schuhe, Stöcke) von Fischer.

Formel 1 in Spielberg

1x2 Wochenend-Tickets für den Großen Preis von Österreich 2017 auf der exklusiven „Friends of Red Bull“-Tribüne. Obendrauf beinhaltet das Package eine geführte, unvergessliche Erlebnis Tour im Fahrerlager, sowie ein Meet & Greet mit einem F1-Piloten von Red Bull Racing.

Skitag mit Hans Knauß

Gelegen im Herzen der Schladminger 4-Berge-Skischaukel, eingebettet in die Ennstaler Bergwelt mit direktem Blick auf das Dachstein-Massiv – auf der Schladminger Planai wird der Skitag zum Traumtag. Gewedelt wird mit neuen Fischer-Skiern auf jenen Pisten, die auch schon die WM-Stars im Jahr 2013 erprobt haben. Das Package beinhaltet einen Skitag für vier Personen mit Hans Knauß, vier Paar Fischer-Ski, im AQI Hotel Schladming, direkt am WM-Park Planai sowie ein gemeinsames Mittagessen auf der Schafalm.

Match gegen die Rapid-Legenden

Ein Match gegen die Mannschaft der Rapid-Legenden wie Christian Keglevits, Peter Schöttel, Herbert Feurer und Kurt Garger.

Special Olympics hautnah

Einmarsch mit einer Delegation im Rahmen der Eröffnungsfeier vor der spektakulären Kulisse im Planai-Stadion. Hautnahe Begleitung der österreichischen Delegation, eigene Volunteers-Einkleidung inklusive. Der/die Ersteigerer/in hat die Möglichkeit, bei einer der rund 1.000 Siegerehrungen die Medaillen an die Special-Olympics-Sportler zu überreichen.

Handballspiel mit den Team-Legenden

Zwei VIP-Tickets für das EM-Qualifikationsspiel der österreichischen Handball-Herren-Nationalmannschaft in Wien. Inklusive einer Übernachtung für zwei Personen in einem 4-Sterne- Hotel. Auch als Teil des Teams in einem Spiel der österreichischen Handball-Legenden. Dazu: ein Handball Austria Package mit zwei Fanschals, zwei Handball-Austria-T-Shirts und ein original unterschriebenes Teamtrikot.

Tag mit dem Frauenteam

Das Frauen-Nationalteam steht 2017 vor der größten Herausforderung in seiner Geschichte: der UEFA Frauen-Europameisterschaft in den Niederlanden. Im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Großereignis gibt es die einmalige Möglichkeit, hinter die verschlossenen Türen des Teamcamps zu blicken und für einen kompletten Trainingstag lang ein Teil des Nationalteams zu werden.

Doch Achtung – sowohl beim Training als auch in der Taktikbesprechung und den weiteren Tagesordnungspunkten werden voller Einsatz und Mitarbeit vorausgesetzt.

Biathlon-WM mit Christoph Sumann

Christoph Sumann geht mit dem Gewinner / der Gewinnerin auf die WM-Strecke in Hochfilzen. Ein individuelles Biathlon-Training und VIP-Package für zwei Personen samt zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel, Shuttle zum Stadion, VIP-Karten für den Einzelwettkampf der Damen.

Formel-4-Training am Salzburgring

Ein exklusiver Tag in der Lechner Racing School am Salzburgring. Erleben Sie den Rausch der Geschwindigkeit in einem echten Formel-4-Rennfahrzeug (es stehen vier Fahrzeuge mit Betreuung zur Verfügung). Als Profi-Instruktor steht Formel-1-Experte Christian Klien zur Seite. Incentive-Package für zwölf Personen, inklusive Catering am Salzburgring.

Treffen mit den Skistars Shiffrin und Hirscher

Unikat-Redster-Ski, gebaut und signiert von den Topstars des alpinen Skiweltcups. Plus: ein Tag hinter den Kulissen beim Atomic Racing Media Day und ein Treffen mit Mikaela Shiffrin und Marcel Hirscher.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at