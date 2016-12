Wien ist Weihnachts-Welthauptstadt

Nirgendwo wartet es sich so schön aufs Christkind wie in Wien. Das Serviceportal der Stadt, www.wien.gv.at, hat den Überblick über die Advent-Highlights in Wien.

Wien (OTS/RK) - Im Advent gleicht Wien einem weihnachtlichen Wunderland. Einheimische wie Gäste aus der ganzen Welt genießen die romantische Stimmung an Weihnachtsmärkten, beim Flanieren durch festlich beleuchtete Einkaufsstraßen oder beim Eislaufen am Rathausplatz. Zahlreiche Veranstaltungen stimmen Kinder und Erwachsene auf das schönste Fest des Jahres ein und versüßen die Wartezeit aufs Christkind. Bei der Vielzahl an Angeboten kann man aber schon mal den Überblick verlieren. Das Serviceportal der Stadt Wien, https://www.wien.gv.at/thema, bietet deshalb eine detaillierte Übersicht über Events für Jung und Alt sowie sämtliche Adventmärkte. Außerdem gibt es Tipps fürs umweltfreundliche Schenken sowie Maßnahmen gegen Christbaum- oder Adventkranzbrände.

Virtuelle Weihnachtsmarkt-Tour in 360 Grad

In Wien gibt es 20 Weihnachtsmärkte mit insgesamt 992 Ständen. Es muss also nicht immer der Rathausplatz oder der Spittelberg sein. Für Neugierige und Unentschlossene hat inwien.at eine Entscheidungshilfe parat: Mittels 360-Grad-Fotos können die Märkte virtuell besucht werden. Ein einfacher Fingerwisch am Smartphone bzw. Mausklick am Computer reicht aus, um die Märkte aus jedem Blickwinkel zu betrachten. Unter folgendem Link können Sie die Weihnachtsmärkte auch vor dem Bildschirm bestaunen:

https://inwien.at/Adventmaerkte-in-Wien-2016.43656.0.html.

Vom Wiener Weihnachtstraum am Rathausplatz gibt es außerdem ein 360-Grad-Video mit schönen Impressionen von Wiens bekanntestem Adventmarkt: Das Video ist unter folgendem Link abrufbar:

https://inwien.at/360-Grad-Video-Weihnachtstraum.43615.0.html

Alle Informationen rund ums Thema Weihnachten in Wien sind unter www.wien.gv.at/thema abrufbar.

(Schluss) sep

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk