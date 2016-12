Kunden der Energie Steiermark erhalten jetzt 6 Monate Gratis-Strom!

Weihnachtsbonus als Geschenk für Treue. Spenden an das SOS-Kinderdorf werden verdoppelt.

Graz (OTS) - Treue Privat-Kunden der Energie Steiermark erhalten jetzt im Rahmen einer landesweiten Treue-Aktion einen Weihnachtsbonus von bis zu 6 Monaten Gratis-Strom.

„Wir wollen damit all jenen Danke sagen, die uns den Auftrag gegeben haben, die Steiermark mit grüner, 100 Prozent regional erzeugter Energie zu versorgen“, so Vorstandssprecher Christian Purrer beim heutigen Start der landesweiten Aktion. In den kommenden Tagen werden die Kunden das entsprechende Mailing in ihren Postkästen haben.

Über den Einstieg auf www.e-weihnachten.at oder einem Gratis-Anruf unter 0800/735 328 kann der Bonus sofort aktiviert werden.

Zusätzlich gibt es im Rahmen der Weihnachts-Aktion die Möglichkeit, einen Euro für das SOS-Kinderdorf in Stübing zu spenden. Dieser Betrag wird von der Energie Steiermark verdoppelt. „Wir wollen mit diesem Bonus nicht nur das Vertrauen unserer Kunden honorieren, sondern auch unsere ökologische und soziale Verantwortung unter Beweis stellen,“ so Vorstandsdirektor Martin Graf.

Rückfragen & Kontakt:

Energie Steiermark AG

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzernkommunikation

+43 (316) 9000 5926, Mobil: +43 (664) 180 1780

urs.harnik @ e-steiermark.com

Fax: +43 (316) 9000 20829

8010 Graz, Leonhardgürtel 10