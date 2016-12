ÖVP-Becker: Europa darf Barbarei des Iran nicht tatenlos zusehen

Internationaler Tag der Menschenrechte: "Ohne Kehrtwende des Rouhani-Regimes keine Wirtschaftskooperationen mehr"

Wien (OTS) - Eine "Änderung der Beziehungen der EU-Mitgliedstaaten zum Iran" fordert der Europaabgeordnete Heinz K. Becker. "Die weltweit meisten Hinrichtungen und die meisten Hinrichtungen Minderjähriger fanden 2015 im Iran statt", so Becker anlässlich des morgigen internationalen Tags der Menschenrechte.

"Europa darf der Barbarei des Iran nicht tatenlos zusehen. Die Menschrechtslage im Iran kann nur als katastrophal bezeichnet werden. Die EU muss kompromisslos für die europäischen Prinzipien und die Menschenrechte einstehen", so Becker, der in der parlamentarischen "Freundschaftsgruppe für einen freien Iran" aktiv ist.

"Ohne eine sofortige Kehrtwende des Rouhani-Regimes darf es keine Wirtschaftskooperationen mit dem Iran geben. Geld verdienen muss dort enden, wo ohne Unterlass ungeheure Grausamkeiten an Menschen verübt werden. Sonst machen wir uns schuldig am Leid von Tausenden", so Becker.

Berichten des US-Außenministeriums, des UN-Flüchtlingskommissars (UNHCR) und Amnesty International zufolge häufen sich im Iran die Menschenrechtsverletzungen. "Auspeitschungen, Folter, Amputation von Gliedmaßen, Blendungen und grausame Steinigungen von Frauen sind an der Tagesordnung", so der ÖVP-Politiker.

