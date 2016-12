Grüne: Verkehrsausschuss interessiert sich nicht für italienische Schienemaut-Erhöhung

Willi: "Mir fehlt jedes Verständnis für dieses Verhalten"

Wien (OTS) - Italien will die Schienemaut im internationalen Zugsverkehr gewaltig hinaufschrauben. Darüber ist jetzt ein Rechtsstreit zwischen Italien und den Nachbarländern entstanden. "Mit einem Antrag im Parlament wollten wir den Verkehrsminister auffordern, alle rechtlichen und politischen Hebel in Bewegung zu setzen, um diese eklatante Schwächung der ohnehin schwachen Schiene abzuwenden. ÖVP, SPÖ und FPÖ ist das egal. Der grüne Vorstoß zur Stärkung des Schienengüterverkehrs wurde im Verkehrsausschuss niedergestimmt", sagt der Verkehrssprecher der Grünen, Georg Willi.

Die Schienenmaut für grenzüberschreitende Züge ist in Italien heute schon höher als in Österreich mit Ausnahme der Brennerachse. Österreich hat bereits die neuen EU-Regeln für die Festsetzung von Schienenmauten umgesetzt. Italien lässt sich damit Zeit. Diese Regeln besagen, dass bei Erhöhung um 20 Prozent oder mehr vorab ein Markttragfähigkeitstest durchzuführen ist. Und: Die Kalkulation der durch den Zugbetrieb anfallenden Kosten muss dem Regulator offengelegt werden und er muss die Kalkulation genehmigen.

Offenbar um dies zu umgehen plant Italien bzw. der italienische Schienennetzbetreiber Rete Ferroviaria Italiana (RFI), 2018 unter Ausnutzung des noch bis maximal Mitte 2019 verwendbaren alten EU-Rechtsrahmens eine massive Verteuerung für grenzüberschreitend verkehrende Personen- und Güterzüge. Diese soll mit plus 66 Prozent im Personenverkehr/Open Access und plus 46 Prozent im Güterverkehr prohibitive Größenordnungen haben. Mit dieser Erhöhung wäre die Schienenmaut für derartige Züge auf italienischen Strecken im Personenverkehr je nach Achse um 20 bis 120 Prozent und im Güterverkehr um 28 bis 130 Prozent teurer als in Österreich. Insbesondere für Verkehre über die Pontebbana-Achse (Villach-Tarvis-UdineTriest/Venedig usw.) wäre damit der grenzüberschreitende Personen- und Güterzugsverkehr wirtschaftlich grundlegend in Frage gestellt.

"Wir Grüne versuchen jetzt über die Europäischen Grünen Druck zu machen. Wer um Milliarden Tunnels baut, wer immer von der Verlagerung auf die Schiene spricht, der sollte sich auch um faire Wettbewerbsbedingungen kümmern. ÖVP, SPÖ und FPÖ scheint das ganze ziemlich egal zu sein. Sie geben zwar immer die Milliarden für den Bahnausbau frei, wenn es aber um die Rahmenbedingungen geht, wird eine Schwächung der Bahn hingenommen", ist Willi verärgert über die Doppelbödigkeit.

