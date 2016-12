Wien-Favoriten: Raufhandel in Lokal – Streit um umgestoßene Flasche

Wien (OTS) - Laut Zeugenangaben ist es in einem Lokal in der Triester Straße am 9. Dezember 2016 um 1.30 Uhr zu einem Raufhandel unter acht beteiligten Personen gekommen. Grund dafür dürfte eine umgestoßene Getränkeflasche gewesen sein. Drei Männer wurden mit Rissquetschwunden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die teils mittel bis stark alkoholisierten Beteiligten im Alter von 19 bis 48 Jahren wurden wegen Raufhandels angezeigt. Beamte der Polizeiinspektion Van der Nüll Gasse führen die weiteren Ermittlungen. Im Lokal entstand Sachschaden.

