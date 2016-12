Wien-Hernals: Mutmaßliche Heroin-Dealer und Hintermänner festgenommen

Wien (OTS) - Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West wurden auf Grund von intensiven Ermittlungen und anonymen Hinweisen auf insgesamt fünf Männer aufmerksam, die im Bereich der Hernalser Hauptstraße mehrfach Heroin verkauft haben sollen. Am 7. und am 8. Dezember 2016 konnten die Beamten in zwei koordinierten Aktionen alle fünf Beteiligten (22 bis 40 Jahre alt) festnehmen. Es wurden neben mehreren hundert Euro Bargeld auch für den Straßenverkauf typisch abgepackte 60 Gramm Heroin sichergestellt, das entspricht einem Verkaufswert von ca. 4500 Euro. Die mutmaßlichen Dealer befinden sich in Haft, das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West führt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at