GRIP - Das Motormagazin: "Chevy Camaro gegen BMW M4"

Matthias Malmedie vergleicht das Muscle Car mit dem BMW M4 Sendetermin: Sonntag, 11. Dezember 2016, um 17:05 Uhr bei RTL II

Der Chevy Camaro feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag - Grund genug für GRIP, ordentlich mitzufeiern! Außerdem: "Uke Bosse im Mercedes-AMG S63 Cabrio" und "GRIP auf dem Verkehrsübungsplatz Mettmann".

Der neue Camaro ist ein Top-Sportler zum Dumpingpreis: Für weit unter 50.000 Euro gibt es ein betörend gestyltes Muscle Car mit satten 453 PS, die ein gewaltiger Achtzylinder bereitstellt. Der 6,2-Liter-Small-Block mit dem Charme einer Abrissbirne reißt derart brutal an, dass selbst der etablierten Konkurrenz das Hören und Sehen vergeht. So zumindest lautet der Plan von Chevrolet. Aber kann der etwas rustikale US-Boy tatsächlich gegen deutsche Extremsportler bestehen - zum Beispiel solche wie den BMW M4 mit Competition-Paket? Der 450 PS starke Münchner mit dem aufgeladenen Sechszylinder ist State of the Art, was sportliche Coupés mit richtig Dampf angeht. Dafür ist er ausstattungsbereinigt auch rund doppelt so teuer! GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie krallt sich die beiden Untersätze für ein beinhartes Duell: Wer hängt wen beim Beschleunigen ab? Was sagen die Fans der jeweils anderen Marke zu den Autos? Und vor allem:

Wie performen die beiden auf dem Rundkurs? Ist der nur halb so teure Camaro auch nur halb so gut wie der M4? Oder hat er das Zeug zum einem Überraschungscoup?

Was macht ein leidenschaftlicher Busfahrer mit einem extrem teuren und PS-starken Open-Air-Flitzer? Unter der Haube arbeitet ein V8-Biturbo mit satten 585 PS, der das spektakuläre Gefährt in nicht mal 4 Sekunden auf Tempo 100 zoomt. Die Rede ist vom Mercedes-AMG S63 Cabrio. Comedian und GRIP-Testfahrer Uke Bosse will genau diesen offenen Über-Benz als "Bus-Ersatz" ausprobieren - und zwar in Südfrankreich. Mit Leidenschaft und Hingabe testet Uke in und um Nizza die vielen Annehmlichkeiten des sündhaft teuren Luxusgefährts. Dabei kommt es Uke nicht nur auf die Poser-Qualitäten an: Auch die Alltagstauglichkeit muss geprüft werden. Wie schlägt sich die fast 200.000 Euro teure Sonnenbank in den engen Gassen von Nizza?

Der Verkehrsübungsplatz in Mettmann ist der größte seiner Art in privater Hand. Egal, ob der Vater mit der Tochter, der Freund mit der Freundin oder der Opa mit dem Enkel - wer hier die ersten Meter in einem Auto zurücklegt, bei dem liegen oft die Nerven blank. Und manchmal kriegt auch das Auto ein paar Kratzer ab. Klar, dass GRIP dorthin muss!

"GRIP - Das Motormagazin" am 11. Dezember, 17:05 Uhr bei RTL II.

Über "GRIP - Das Motormagazin":

Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.

