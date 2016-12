Anpassung an den Wandel im Flugverkehrsmanagement - die Erschaffung der richtigen Kultur: Melden Sie sich jetzt für den World ATM Congress 2017 an

Alexandria, Virginia (ots/PRNewswire) - Ab sofort sind Anmeldungen

für den

World ATM Congress 2017 möglich. Vom 7. bis 9. März 2017 kehrt die Veranstaltung nach Madrid zurück und bietet ein Konferenzprogramm mit Meinungsführern aus dem internationalen Flugverkehrsmanagement (Air Traffic Management, ATM), eine aufregende Ausstellung, freies Bildungstheater und exklusive Möglichkeiten zum Networking, bei dem sich Fachkräfte aus 125 Ländern und aus sämtlichen Bereichen der ATM-Branche mit einander verbinden können.

Auf der Konferenz des World ATM Congress 2017 soll beleuchtet werden, wie das Motto 'Create the Right Culture' (Erschaffung der richtigen Kultur) umgesetzt werden kann, wobei es um eine Kultur geht, die einen schnelleren, gewünschten Wandel in dieser komplexen Branche vereinfacht. Den Anfang wird eine Auseinandersetzung mit der Perspektive der Fluggesellschaften machen. Dabei geht nicht einfach nur um die Anforderungen der Airlines, sondern auch darum, wie Fluggesellschaften bislang mit wichtigen Veränderungen zurechtgekommen sind und wie sie diese einfacher gestaltet haben. Hinzu kommt die Frage, wie sie auf geopolitische Veränderungen und Ereignisse reagieren. Die Konferenz wird sich dann Fragen rund um das Erreichen einer besseren Leistung mithilfe der Mitarbeiter zuwenden und dem Thema, wie verschiedene Interessengruppen effizienter zusammenarbeiten können. Es soll ein unvoreingenommener Blick auf die besonderen Herausforderungen beim Wandel des Flugverkehrsmanagements geworfen werden: Wie können unbemannte Flugsysteme sicher in den Luftraum eingebunden werden.

Das Konferenzprogramm

wird in vier

informative Sitzungen aufgeteilt sein, wobei jede andere Aspekte bei der Erschaffung der richtigen Kultur und bei der Anpassung an den Wandel im Flugverkehrsmanagement bearbeitet. Dazu gehören:

Antworten auf geopolitische und weitere Veränderungen

Wie schaffen wir eine Kultur der Innovation und der durch die Mitarbeiter getragenen Leistung im ATM-Bereich?

Die IT-Kultur und Zusammenarbeit unterschiedlichster Interessengruppen

Luftraum und Verkehrsmanagement für unbemannte Flugsysteme (Unmanned Aviation Systems Traffic Management, UTM): Werden wir den richtigen Lösungsansatz finden oder lassen wir die Zukunft einfach auf uns zukommen?

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das Frühbucherangebot endet am 31. Januar 2017.

Über den World ATM Congress

Der World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) verbindet eine groß angelegte Ausstellung und Teilnehmer aus über 125 Ländern, eine Weltklasse-Konferenz und Möglichkeiten zum Networking für Fachkräfte aus der Luftfahrt, um mehr über die jüngsten Trends und Entwicklungen im Luftverkehrswesen zu erfahren. Der World ATM Congress wird für die Branche von der Branche organisiert. Veranstaltet wird er von CANSO (http://www.canso.org/) in Zusammenarbeit mit ATCA (http://www.atca.org/) und wird von führenden Anbietern von Flugsicherungsdiensten und Industriezulieferern unterstützt.

