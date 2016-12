Cyara wird für seine Testplattform zur Kundeninteraktion als Anbieter des Jahres ausgezeichnet

Sydney (ots) - Frost & Sullivan Australia zeichnet Cyara als Anbieter des Jahres 2016 aus +++ Cyaras Omni-Channel-Test- und -Überwachungsplattform ermöglicht Kunden eine reibungslose Interaktion mit ihren eigenen Kunden +++ Cyaras Platfform seit Kurzem in Deutschland

Cyara, der weltweit marktführende Anbieter einer Omni-Channel Test-und Überwachungsplattform, wurde mit dem Award "Anbieter des Jahres 2016" der internationalen Beratungs- und Marktforschungsgesellschaft Frost & Sullivan ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde heute im Rahmen der jährlich stattfindenden Preisverleihung von Frost & Sullivan in Sydney verkündet. Bereits zum elften Mal verleiht Frost & Sullivan seine Excellence Awards und erkennt damit Unternehmen und Einzelpersonen an, die im australischen Markt hervorragende Leistungen erzielt haben. Die Nominierten aus jeder Kategorie werden an einer Reihe von Parametern gemessen, darunter Umsatzwachstum, Marktanteil, Führung in der Produktinnovation und Geschäftsstrategie.

Alok Kulkarni, CEO von Cyara, sagt: "Wir von Cyara werden mit dieser Auszeichnung, die unsere Bemühungen und Erfolge bei der Bereitstellung der besten Omni-Channel-Kundenerinteraktions-Testplattform anerkennt, alle geehrt. Diese Auszeichnung ist die erste ihrer Art für eine neue Kategorie, die wir geschaffen, aufgebaut und dominiert haben. Wir arbeiten hart daran, der innovativste Anbieter in diesem Markt zu sein. Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die Arbeit, die das Cyara-Team geleistet hat, um sicherzustellen, dass wir die höchste Qualität an Dienstleistungen für unsere Kunden erbringen."

Das Unternehmen aus Australien ist nicht nur in seinem Heimatmarkt erfolgreich, sondern betreut mittlerweile namhafte Unternehmen weltweit. Seit Kurzem ist Cyara auch in Deutschland aktiv. "Wenn wir Kontinentaleuropa betrachten, ist Deutschland der Kernmarkt. Australien ist unsere Heimat, aber wir verstehen uns als globales Unternehmen. Wir sind sehr erfolgreich in den USA und haben erst kürzlich ein neues Headquarter im Silicon Valley eröffnet. In Europa war unser erstes Büro in London und wir arbeiten jetzt an unserer Expansion über den Kanal hinaus und bringen unsere preisgekrönte Technologie auf den Kontinent", kommentiert Kulkarni den Markteintritt in Deutschland.

Über Cyara

Als weltweit marktführender Anbieter einer Omni-Channel Test- und Überwachungsplattform wurde Cyara im Jahr 2015 als Gartner Cool Vendor im CRM-Kundenservice und Kundensupport bezeichnet. Cyara beschleunigt die Bereitstellung von einwandfreien Kundenerfahrungen für Sprach- und Digitalkanäle und verringert dabei das Risiko von Fehlern auf Kundenseite. Jeden Tag werden Millionen von makellosen Kundeninteraktionen von einigen der bekanntesten Marken der Welt, die die Cyara-Plattform nutzen, geliefert. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.cyara.com, oder LinkedIn (www.linkedin.com/company/214795), Twitter (http://twitter.com/GetCyara) und Facebook (www.facebook.com/Cyara).

