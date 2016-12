Voll dynamisch in die Zukunft

Fünf Jahre HLX Touristik / 250 000 Urlauber nutzten Deutschlands ehrlichsten Preisvergleich

Baden-Baden (ots) - Anfang Dezember 2011 ging Deutschlands erster voll dynamischer Reiseveranstalter an den Start. Nun schaut HLX auf fünf äußerst erfolgreiche Jahre zurück: 250 000 Urlauber nutzten bis jetzt Deutschlands ehrlichsten Preisvergleich - und buchten eine Reise aus dem riesigen Sortiment.

Schon zu Beginn war das Konzept "einmalig und ist es noch immer", sagt Firmengründer Karlheinz Kögel. Modernste Technologie kombiniert HLX-Reisen und stellt sie in Echtzeit den günstigsten vergleichbaren Arrangements des Reisemarktes gegenüber - von insgesamt 150 Veranstaltern.

"Günstiger und schneller geht es nicht", sagt Kögel, der HLX immer weiter entwickelt hat. Mittlerweile betreibt das - in Baden-Baden ansässige - Unternehmen auch die Marken Lufthansa Holidays und Swiss Holidays, für die HLX in Lizenz Produktion und Vermarktung übernahm.

Vor kurzem erst kam das Produkt HLX Premium auf den Markt: Ein Preisroboter sucht für Kunden, die unterwegs viel Komfort schätzen, aus Millionen Datensätzen die günstigsten Sondertarife für Premium Eco, Business und First Class - und schnürt daraus Luxusreisen-Pakete mit Top-Hotels in den schönsten Ferienzielen in Übersee.

Die strategische Weiterentwicklung von HLX schreite auch "in Zukunft mit Tempo voran", berichtet Kögel. So docken bei dem Reiseportal demnächst nicht nur weitere Partner aus der Airline-Industrie an. Auch mit Unternehmen aus anderen Bereichen der Tourismuswirtschaft kommt es 2017 zu einer Zusammenarbeit.

Wie erfolgreich dieses Jahr verlief, zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen: HLX erwartet 2016 - inklusive Airline-Geschäft -rund 100 000 Buchungen, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 30 Prozent.

Über HLX: Die HLX Touristik GmbH mit Sitz in Baden-Baden wurde 2011 vom Erfinder der Last Minute-Reise und L'TUR Gründer Karlheinz Kögel gegründet, der mit 95 Prozent der Firmenanteile auch Hauptgesellschafter ist. Die restlichen fünf Prozent hält Ralf Usbeck, Gründer und Geschäftsführer der peakwork AG. Das Reiseunternehmen ist das erste Onlineportal, das die Urlaubsbuchung zum aktuell günstigsten Reisepreis garantiert. HLX analysiert pro Nacht mit Hilfe der innovativen Player-Hub-Technologie von Peakwork 30 Millionen Datensätze, kombiniert die Reisen in Echtzeit - und zeigt im direkten Vergleich mit rund 150 Wettbewerbern den besten verfügbaren Preis auf dem deutschen Reisemarkt an. Die Reisen sind im Internet unter hlx.com und per Telefon (0761/55 755 345) buchbar.

