Einladung zum Pressegespräch: „Winter in Mittelkärnten“ – Präsentation des Winterprogramms 2016/2017 mit neuen Projekten

St. Veit/Glan (TP/OTS) - Bühne frei für den Winterzauber in der Tourismusregion Mittelkärnten! Der „Wintergenuss in Mittelkärnten“ präsentiert sich in einer bunten Vielfalt – mit Momenten der Lebensfreude, der grenzenlosen Erholung, der Tradition und der Ursprünglichkeit.

Und auch zwei neue, vom LEADER-Förderprogramm unterstützte Projekte, werden jetzt in der Tourismusregion Mittelkärnten gestartet – auf der Simonhöhe und auf der Flattnitz!

Pressegespräch: „Winter in Mittelkärnten“



Gesprächspartner:



- Dr. Andreas Duller, Geschäftsführer Tourismusregion Mittelkärnten



- Gerhard Mock, Beiratsvorsitzender der Tourismusregion

Mittelkärnten



- Dietmar Rauter, Bürgermeister der Gemeinde St. Urban



- Johann Fugger, Bürgermeister der Gemeinde Glödnitz



- Christian Gelter, Wirtshaus Gelter, Mitglied der „Längsee-Wirte“



- Isabella Marx, Wachsstub´n Café, „Advent-Aktion“ in Friesach



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bei Margarete

Pachernig, medien @ kaernten-mitte.at, Tel. 04212/ 45 608-22.



Datum: 13.12.2016, um 13:00 Uhr



Ort:

Tourismusinformation

Hauptplatz 23, 9300 St. Veit an der Glan



