AK-Veranstaltung: Schüler und Lehrkräfte arbeiteten gemeinsam am bestmöglichen Einstieg in die Arbeitswelt

AK mit breitem Berufsorientierungsangebot für Schulen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Welche Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sind zu erwarten – und wie können Jugendliche von heute und Fachkräfte von morgen bestmöglich auf die sich verändernden Bedingungen vorbereitet werden? Fragen, die sich nicht nur den Heranwachsenden selbst stellen, die vor der Entscheidung stehen, wohin die Reise gehen soll. Sondern auch Eltern, Lehrkräften und vielen mehr, die Orientierungshilfe bei der Berufswahl geben möchten. Aus diesem Grund widmete die Arbeiterkammer Niederösterreich diesen Herausforderungen einen Schwerpunkttag im Rahmen des Projektes „Arbeitswelt & Schule“ – und lud am 7. Dezember unter dem Motto „Berufsorientierung – quo vadis?“ ins neue ArbeitnehmerInnenzentrum nach St. Pölten.

AK Niederösterreich-Vizepräsident Michael Fiala betonte die Bedeutung von schulischer Berufsorientierung und hob die gemeinsamen Berufsorientierungsangebote bzw. -initiativen der Sozialpartner wie den Berufsorientierungs-Masterlehrgang mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, die Portfoliomappen für Polytechnische Schulen und die AK-Jugendmesse Zukunft.Arbeit.Leben hervor. Berufsorientierung in der Praxis

Im Laufe des Vormittags erarbeiteten knapp 200 Schülerinnen und Schüler in acht verschiedenen Workshops wie „Berufs- und Studienwahl“, „Die eigenen Stärken“ und „Auskommen mit dem Einkommen“ praxisrelevante Themen in Hinblick auf künftige Jobperspektiven. Dabei konnten sie sich vom breit gefächerten Angebot, das die AK für Schulen in Niederösterreich und den anderen Bundesländern zur Verfügung stellt, überzeugen und viele neue Eindrücke mit nach Hause nehmen.

Experten geben Einblick: Vertiefende Workshops

Der Nachmittag schließlich stand ganz im Zeichen der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen rund um die Auswahl des geeigneten Berufes. Zahlreiche Lehrkräfte, DirektorInnen, VertreterInnen der außerschulischen Bildungsarbeit und generell am Thema Bildung Interessierte folgten der Einladung zum gemeinsamen Austausch. Aufbauend auf drei Impulsvorträgen von Fach-ExpertInnen, die unterschiedliche Aspekte von Berufsorientierung und deren Entwicklung in den kommenden Jahren in den Fokus nahmen, bot die Arbeiterkammer Niederösterreich unterschiedliche parallel ablaufende Workshops zur Vertiefung an – von „Trends und Bedarfe in der Berufsorientierung“ über „Industrie 4.0“ bis hin zu „Unterrichtsmaterial zur Digitalisierung der Arbeit“. Doch auch für unkonventionellere Ansätze blieb Raum. So wurde sogar die Frage, inwieweit die Faszination Jugendlicher für Computerspiele im Rahmen der beruflichen Orientierung einsetzbar sein könnte, diskutiert.

Ausgerüstet mit vielen neuen Informationen zur Zukunft der Arbeitswelt und des Arbeitsmarktes ist es den TeilnehmerInnen möglich, schon heute entsprechend auf die Herausforderungen von morgen zu reagieren und die gewonnenen Erkenntnisse in die tägliche Arbeit mit den Jugendlichen einfließen zu lassen.

