WK Wien: Handel erwartet starke Weihnachtseinkaufstage

Rund 140.000 Wiener werden zu Mariä Empfängnis und 270.000 am Fenstertag in den Einkaufsstraßen shoppen – Winterkleidung, Spielwaren und Technik als Verkaufsschlager

Wien (OTS) - „Der Wiener Handel kann sich auf ein gutes Geschäft am morgigen Feiertag und dem extralangen Weihnachtseinkaufswochenende mit Fenstertag am Freitag einstellen. Bei nicht allzu winterlichen Temperaturen rechnen wir am Marienfeiertag mit rund 140.000 Geschenkekäufern in den Wiener Einkaufsstraßen. Der Fenstertag am Freitag wird auch ein ganz starker Tag für den Handel werden“, sagt der Obmann der Sparte Handel Rainer Trefelik, der sich auf eine Konsumentenumfrage von makam market research im Auftrag der WK Wien stützt. Denn offensichtlich haben sich viele Wiener den 9. Dezember frei genommen. 270.000 Wiener wollen den Fenstertag für Weihnachtseinkäufe nutzen. Generell hat sich der 8. Dezember als Shopping-Tag bei den Konsumenten gut etabliert. Ideal ist es, wenn dieser auf einen Dienstag oder Donnerstag fällt. Die resultierenden Fenstertage nehmen die Kunden in der Regel gerne mit. Wer zu Mariä Empfängnis aufsperrt, oder nicht, ist je nach Branche und Lage unterschiedlich. Grundsätzlich ist mittlerweile das Offenhalten in den Wiener Einkaufsstraßen üblich.

2. Weihnachtseinkaufsamstag ließ die Kassen klingeln

Das Weihnachtsgeschäft ist am 2. Einkaufssamstag richtig in Fahrt gekommen. In Wien schloss der stationäre Einzelhandel am 2. Einkaufssamstag über dem hohen Vorjahresniveau mit einem Prozent gegenüber Samstag, 5. Dezember 2015, ab.

Aktuelle Geschenketrends: warme Kleidung, Spielwaren, neueste Technik

Der Schuh- und Lederwareneinzelhandel hat am 2. Weihnachtseinkaufswochenende vom kalten Wetter profitiert und zweistellige Umsatzzuwächse erzielt. Besonders gut haben sich dementsprechend warme Schuhe aus Goretex oder mit Warmfutter verkauft. Zu deutlichen Umsatzzuwächsen ist es im Durchschnitt auch im Spielwareneinzelhandel gekommen, wo sich der Trend zu den Klassikern Lego und Playmobil weiter fortsetzt. Über dem Vorjahresniveau liegen die Weihnachtsumsätze zudem im Elektroeinzelhandel, im Sportartikeleinzelhandel und im Bekleidungseinzelhandel. Im Elektroeinzelhandel haben Fernseher, Hifi-Anlagen und Smartphones einen guten Absatz gefunden. Im Sportartikelhandel sind insbesondere Schi und warme Bekleidung verstärkt nachgefragt worden. Im Bekleidungseinzelhandel haben Pullover, Winterjacken und Kleider vermehrt Käufer gefunden. 88 Prozent der Wienerinnen und Wiener wollen ihre Liebsten beschenken und durchschnittlich 350 Euro ausgeben.

