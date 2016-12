Feichtinger zu Umweltkontrollbericht: Mehr Dynamik für thermische Sanierung und Energieeffizienz

SPÖ-Umweltsprecher bezeichnet Bericht als wichtige Arbeitsgrundlage

Wien (OTS/SK) - Bereits zum elften Mal steht der Umweltkontrollbericht auf der Tagesordnung des Umweltausschusses im Parlament. SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger bezeichnet ihn als „wichtige Arbeitsgrundlage, um die umweltpolitischen Herausforderungen abzuarbeiten und nachhaltige Lösungen auszuarbeiten“. Der SPÖ-Abgeordnete lobt den Bericht, weil er umfangreich den Zustand der Umwelt in Österreich dokumentiert und die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen aufzeigt. ****

„Der Bericht zeigt eindrucksvoll wo wir gut liegen und wo wir noch Nachholbedarf haben“, so Feichtinger. So belegt der Bericht, dass im Bereich Energie die Treibhausgasemissionen und die fossilen Energieträger weiter reduziert werden müssen und die Energieeffizienz gesteigert werden muss. „Die wichtigste Aufgabe beim Klimaschutz ist die Senkung des Energieverbrauchs und die Abkehr von fossilen Energieträgern, um die beschlossenen Ziele von Paris zu erreichen“, so der SPÖ-Umweltsprecher, der in diesem Zusammenhang darauf verweist, dass der Energieverbrauch in Österreich nach einem Anstieg 2010 wieder leicht gesunken ist. „Aber er liegt noch immer über den Zielen für 2020“, so Feichtinger.

Im Bereich Mobilität sieht der SPÖ-Umweltsprecher die Förderung von alternativen Verkehrskonzepten als besondere Herausforderung. Immerhin konnten die Stickstoff- und Partikel-Emissionen gesenkt werden, „dennoch sind die Treibhausgas-Ausstöße und der Energieverbrauch im Verkehrssektor noch immer zu hoch“. Hier gilt es den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren. „Insbesondere in den ländlichen Gebieten“, so Feichtinger.

Österreich sei – trotz der großen Herausforderungen – „auf einem guten Weg“. Dynamik erwartet sich der SPÖ-Umweltsprecher in Sachen thermischer Sanierung und Energieeffizienz. "Um das erklärte Ziel, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, müssen die Treibhausgasemissionen massiv reduziert, die erneuerbare Energieproduktion weiter ausgebaut und die Energieeffizienz deutlich gesteigert werden. Gleichzeitig brauchen wir Mechanismen und Finanzmittel, um Klimaschäden zu lindern und nachhaltige Anpassungsstrategien zu fördern", so Feichtinger abschließend. (Schluss) up/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum