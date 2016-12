NEOS: Pensions-Hunderter ist Geschenkepolitik auf Kosten der nächsten Generation

Gerald Loacker: „Gerade jetzt braucht es nachhaltige Reformen für eine echte Entlastung des Pensionssystems.“

Wien (OTS) - Im heutigen Sozialausschuss wurde von den Regierungsparteien vereinbart, dass der Pensions-Hunderter nun für alle kommen soll - so auch für Beamte und Luxuspensionisten. Gleichzeitig bekommen auch alle Bauern einen Sozialversicherungsrabatt. „Dieses schmutzige Tauschgeschäft zwischen SPÖ und ÖVP ist nicht nur ein Verrat gegenüber der nächsten Generation, sondern auch reiner Geschenke-Populismus ohne irgendeinen Effekt“, zeigt sich NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker über die beispiellose Verantwortungslosigkeit der Regierung verärgert.

Statt vernünftige Vorschläge zu machen, wie man Menschen im Alter vor Armut schützen kann, werde den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen gestreut, so Loacker: „Es wird wieder einmal nur Klientelpolitik betrieben und erneut nicht an die Zukunft und die Nachhaltigkeit des Pensionssystems gedacht.“ Gerade jetzt brauche es aber nachhaltige Reformen für eine echte Entlastung des Pensionssystems, wie der Sozialsprecher erklärt: „Ohne einer Harmonisierung der Pensionssysteme, einer Angleichung des Frauenpensionsalters und einer Pensionsautomatik werden die jungen Menschen in Zukunft durch die Finger schauen. Leider fehlt der Regierung jedweder Mut diese Schritte zu setzen. Es ist eben viel einfacher, auf Kosten kommender Generationen populistische Geschenke zu machen.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu