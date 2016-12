Blümel/Juraczka: Wiener Budget: Millionen für den rot-grünen Schredder

Rot-Grün ist Steuergeldvernichtungsmaschine - Brauner bringt uns in die nächste Schuldenkrise – Geheime Abstimmung würde zu Ablehnung führen

Wien (OTS) - „Nächste Woche wird uns Stadträtin Brauner den Budgetvoranschlag für das Jahr 2017 präsentieren. Meine Erfahrung von einem Jahr als Landesparteiobmann und Stadtrat in Wien ist, dass ein Budgetvoranschlag von Stadträtin Brauner definitiv nicht hält, was er verspricht. Beim Voranschlag für 2015 hat sich die Finanzstadträtin um satte 139 Prozent verschätzt“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel bei der heutigen Pressekonferenz und weiter:

„Und nun explodiert die Neuverschuldung abermals. Der Voranschlag für 2017 beinhaltet eine Neuverschuldung von über einer halben Milliarde Euro. Angesichts der bisherigen Erfahrungen lässt der kommende Rechnungsabschluss Böses erahnen.“

Diese Rekordschulden haben auch zu einer großen Skepsis innerhalb der Wiener SPÖ geführt. „Ich bin überzeugt. Wäre Rot-Grün mutig genug, unseren Antrag auf geheime Abstimmungen anzunehmen, dann würde auch im Gemeinderat keine Mehrheit für dieses Budget zustande kommen“, so Blümel weiter und kündigt an, dass die Wiener ÖVP erneut den Antrag auf geheime Abstimmungen im Gemeinderat einbringen wird.

Die rot-grüne Stadtregierung sei eine einzige Steuergeldvernichtungsmaschine und hunderte Millionen Euro verschwinden einfach im rot-grünen Schredder. „Einmal ein paar hundert Millionen zu wenig veranschlagt, wie bei der Mindestsicherung die notwendige Budgetaufstockung um 130 Mio. Euro auf 665 Mio. Euro. Einmal dort ein paar hundert Millionen zu viel ausgegeben, wie beim Krankenhaus Nord, bei dem sich die Projektkosten von 605 Mio. Euro auf 1,5 Mrd. Euro erhöhen werden. Bei Wiener Wohnen lässt man sich um 65 Mio. Euro von ein paar Handwerkerbetrieben gewaltig übers Ohr hauen. Und bei den zahlreichen Kindergartenskandalen von Abdullah P. bis Alt Wien versickern völlig ungeprüft und unkontrolliert Millionenbeträge an Fördergeldern“, so der Landesparteiobmann.

Seit vielen Jahren investiere uns die Stadträtin angeblich aus der Krise heraus, aber in Wirklichkeit „investiert“ sie uns in die nächste Krise hinein. „Das ist Voodoo-Wirtschaft à la Brauner. Das Herausinvestieren der Frau Stadträtin hat dazu geführt, dass sich die Verschuldung der Stadt seit der Krise vervierfacht hat. Nein, die Wiener Finanzstadträtin ist fürwahr kein „Spar-Taliban“, sondern ein keynesianischer „Investier-Taliban“. Was Rot-Grün dabei aber übersieht ist, dass bei Keynes der Hauptpunkt und das eigentliche Ziel sei, ein deutlich höheres Wachstum zu generieren. Aber genau das ist in Wien nicht der Fall. Trotz Rekordbelastung der Wienerinnen und Wiener und Rekordschulden der Stadt herrschen in Wien Rekordarbeitslosigkeit, ein Rekordstand an Mindestsicherungsbeziehern sowie ein unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum“, so Blümel.

„In Wirklichkeit ist Brauner das Budget längst entglitten, ihre Budgetvoranschläge sind Schall und Rauch und Wien ist dank ihrer „Investitionspolitik auf Pump“ zum Sozialfall geworden. Wenn man schon antizyklisch investieren möchte, dann muss man auch die Ausgabenseite in Ordnung bringen. Aber Wien hat definitiv ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem “, so Klubobmann Manfred Juraczka der unter anderem die gewaltigen Ausgaben für die Mindestsicherung bzw. die enormen Einnahmen aus den eigenen Landessteuern anführte. Auch die Verschuldung sei kein von Gott gegebenes Schicksal, denn es gebe tatsächlich vergleichbare Städte die es geschafft haben, die Verschuldung ihrer Stadt zu reduzieren, wie etwa München und Berlin.

„Auch von unserer Seite gibt es laufend zahlreiche Einsparungsvorschläge bzw. Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung, die dringend angegangen werden müssten“, so Juraczka weiter, der erneut die Umsetzung der Bundesbeamtenpensionsreform, die Reform der Mindestsicherung, die Einführung von Tourismuszonen und die Durchlüftung des Wiener Steuersystems einforderte.

„Das Budget, das hier uns vorgelegt wird, ist ein einziges Trauerspiel. Rot-Grün hat über seine Verhältnisse gelebt. Nun müssen die Wienerinnen und Wiener diese Misere ausbaden“, so Juraczka abschließend.

