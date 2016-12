Aubauer: Qualitätsvolle Pflege weiter sicherstellen

ÖVP-Seniorensprecherin zum heute im Sozialausschuss vorliegenden Pflegefondsgesetz

Wien (OTS) - Das heute in der Sitzung des Sozialausschusses vorliegende Pflegepaket kommt vor allem jenen Menschen zugute, die auf Hilfe von außen angewiesen sind. Auch wenn ältere Personen gebrechlich oder gehbehindert sind, so wollen sie doch weiterhin in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Die 24 Stunden-Betreuung ermöglicht dies, zeigte sich heute, Mittwoch, ÖVP-Seniorensprecherin Mag. Gertrude Aubauer über die Verlängerung des Pflegefonds bis zum Jahr 2021 und die schrittweise Erhöhung der Dotierung zufrieden, wie es das Pflegefondsgesetz vorsieht. "Damit wird eine qualitätsvolle Pflege weiterhin sichergestellt", so Aubauer.

Konkret soll der Pflegefonds im kommenden Jahr wie 2016 wieder mit 350 Millionen Euro dotiert werden. Danach ist eine schrittweise Anhebung der Mittel um rund 4,5 Prozent jährlich vorgesehen. 2018 werden demnach 366 Millionen, 2019 382 Millionen, 2020 399 Millionen und 2021 schließlich 417 Millionen zur Verfügung stehen. Wie bisher trägt der Bund zwei Drittel der Kosten.

"Mit der Bereitstellung von zusätzlich 18 Millionen Euro jährlich für die nächste Finanzausgleichsperiode für ein erweitertes Angebot im Bereich der Hospiz- und Palliativbetreuung – je sechs Millionen kommen von Bund, Ländern und Sozialversicherung - im Rahmen des Pflegefonds ist zudem eine maßgebliche Forderung der 2014 eingesetzten parlamentarischen Enquete-Kommission 'Würde am Ende des Lebens' nachgekommen worden", freut sich Aubauer, Vorsitzende dieser Enquete-Kommission. "Wir dürfen Menschen am Ende ihres Lebens nicht alleine lassen. Diesem unserem Ziel kommen wir damit einen Schritt näher", so die Abgeordnete.

"Glücklicherweise sind wir mit einer steigenden Lebenserwartung in Österreich konfrontiert. Der Pflege kommt daher ein noch größeres Augenmerk zu. Es ist wichtig, diese abzusichern und allen Menschen in Österreich eine leistbare Versorgung, Zuwendung und Schmerzlinderung im Alter zu ermöglichen", so die Seniorensprecherin abschließend. (Schluss)

