Traumergebnis für den Twin City Liner im Jubiläumsjahr

Neuer Saisonrekord mit 145.000 Fahrgästen bei einer Auslastung von über 80 Prozent

Wien (OTS/RK) - Am 30. Oktober 2016 ist die reguläre Twin City Liner Saison 2016 zu Ende gegangen. Mit fast 145.000 Fahrgästen und einer Auslastung von über 80 Prozent, wurde heuer das beste Ergebnis in der bereits zehnjährigen Geschichte des Schnellkatamarans erzielt. Der Twin City Liner wird von der Central Danube betrieben, einem gemeinsamen Unternehmen von Wien Holding und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Bisher erfolgreichste Saison für den Twin City Liner

Vor zehn Jahren hieß es zum ersten Mal „Leinen los“ für den Twin City Liner. Seit 2008 pendeln sogar zwei Schnellkatamarane im Linienbetrieb bis zu fünf Mal täglich zwischen Wien und Bratislava. „Mittlerweile hat der Twin City Liner mehr als 1,4 Millionen Passagiere befördert. Wir freuen uns, dass wir in der Jubiläumssaison mit fast 145.000 Fahrgästen einen neuen Rekord aufgestellt haben. Die Auslastung lag heuer bei über 80 Prozent und sorgte damit für ein Traumergebnis“, so Wien Holding-Geschäftsführer Peter Hanke. Die Twin City Liner Saison beginnt traditionell zwischen Ende März und Anfang April jeden Jahres. Bis Ende Oktober sind die Schiffe im Linienbetrieb unterwegs.

Mit dem Twin City Liner zu den schönsten Weihnachtsmärkten und ins neue Jahr!

Auch außerhalb der regulären Saison ist der Twin City Liner bei Sonderfahrten im Einsatz. So pendelt der Schnellkatamaran in der Vorweihnachtszeit bei den Adventfahrten heuer noch bis 18. Dezember 2016 jeweils samstags, sonntags und feiertags direkt vom Schwedenplatz in die Altstadt von Bratislava. BesucherInnen können die romantischen Weihnachtsmärkte in der slowakischen Metropole direkt an der Donau genießen und vor Ort auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk besorgen. Und auch bei der jährlich stattfindenden Silvesterfahrt bringt der Twin City Liner seine PassagierInnen auf einzigartige Weise zum Silvesterpfad nach Bratislava und wieder zurück. Die Altstadt von Bratislava verwandelt sich am Silvester-Abend in eine Partymeile für alle Generationen, mit Live-Musik und Festveranstaltungen samt Feuerwerk vor der malerischen Kulisse der Burg von Bratislava.

Adventfahrten – noch bis 18.12.2016: Abfahrt Wien Schwedenplatz 12:30 Uhr, Ankunft in Bratislava 13:45 Uhr, Rückfahrt ab Bratislava 18:00 Uhr, Ankunft in Wien 19:30 Uhr. Nur als Hin- und Rückfahrt am selben Tag buchbar. Preis: EUR 60 pro Person. Silvesterfahrt: Abfahrt Wien Schwedenplatz 31.12.2016, 19:00 Uhr, Ankunft in Bratislava 20:15 Uhr, Rückfahrt am 1.1.2017 von Bratislava um 01:30 Uhr. Preis: EUR 99 Euro pro Person. Buchung telefonisch unter +43 (0)1-904 88 80 oder per Mail an: booking @ twincityliner.com.

Twin City Liner-Erlebniskarte ist ein Hit – Zahlreiche Vergünstigungen warten

Auch die Twin City Liner-Erlebniskarte hat sich, seit ihrer Einführung vor zwei Jahren, zu einem wahren Hit entwickelt. „Rund 12.000 Erlebniskarten konnten bereits verkauft werden. Die Karte, die 2017 in neuem Design erstrahlt, bietet um den Preis von nur 10 Euro die ganze Saison lang über 35 Vergünstigungen in Österreich und der Slowakei. So gibt es neben 10 Prozent Ermäßigung auf jedes Twin City Liner-Ticket auch zahlreiche Sonderkonditionen bei Hotels, Museen, Restaurants, Bars und Kultureinrichtungen“, so Gerd Krämer, Geschäftsführer der Central Danube.

In Wien warten zum Beispiel 10 Prozent Ermäßigung auf alle Musicalproduktionen der Vereinigten Bühnen Wien, vergünstigte Eintritte in das Haus der Musik, Mozarthaus Vienna und Kunst Haus Wien. Auch besonders attraktiv: ErlebniskartenbesitzerInnen erhalten 10 Prozent Ermäßigung in ausgewählten Shops des beliebten McArthurGlen Desginer Outlets in Parndorf. In der Slowakei gibt es unter anderem Vergünstigungen bei Oldtimerfahrten zur Burg oder durch die Altstadt und für den Besuch des VW-Werks, sowie 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt zum Aussichtsturm des „UFO watch.taste.groove.“ in Bratislava.

Über die Central Danube

Die Central Danube wurde im Jahr 2003 mit dem Ziel gegründet, nachhaltige Infrastruktur-Projekte von öffentlicher Bedeutung in der Centrope Region zu initiieren und zu entwickeln. An der Gesellschaft sind die Wien Holding und die RLB NÖ-Wien mit jeweils 50 Prozent beteiligt. Die Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten wurde mit dem Twin City Liner begonnen, der sich mittlerweile zum Vorzeigeprojekt für das Zusammenwachsen der Region entwickelt hat.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Peter Stasiuk

Central Danube Region Marketing & Development GmbH

Marketing & Verkauf

Handy: 0664 6275 725

E-Mail: peter.stasiuk @ centraldanube.at

www.twincityliner.com



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at