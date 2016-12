Blümel: Causa KH Nord wird immer skurriler

U-Ausschuss mehr als überfällig - Missstände müssen aufgeklärt werden - Wehsely wieder einmal rückrittsreif

Wien (OTS) - "Die neuen Enthüllungen zum KH Nord und skurrile Details rund um eine zu niedrig gebaute Zufahrt für Rettungswägen zeigen abermals den unglaublichen Dilettantismus der rot-grünen Stadtregierung in dieser Causa", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel zum aktuellen Medienbericht in der Tageszeitung "Die Presse" und weiter: "Es ist daher höchste Zeit für einen U-Ausschuss. Diese Missstände müssen endlich restlos aufgeklärt werden. Es kann und darf hier nicht länger zugewartet werden"

Die Chronologie des Krankenhaus Nord sei eine Geschichte des Schreckens und geprägt von einer Unprofessionalität, die jegliche Grenzen überschreitet. Auch die jüngste Kritik des Rechnungshofes, dass im KAV für große Bauprojekte nicht ersichtlich war, wer für diese die Projektorganisation übernahm, lasse für das Krankenhaus Nord Schlimmes vermuten. Und auch laut jüngsten internen Berechnungen werden sich die Kosten für das KH Nord auf unfassbare 1,5 Milliarden Euro belaufen.

"Stadträtin Wehsely hat somit das Bauprojekt mit der höchsten Kostenüberschreitung der zweiten Republik zu verantworten. Und angesichts von stets neuen Enthüllungen ist offensichtlich kein Ende in Sicht. Was soll noch alles passieren bis Wehsely endlich die nötigen Konsequenzen zieht und von ihrem Posten zurücktritt? Dieser endlose Skandalreigen ist den Wienerinnen und Wienern nicht länger zumutbar", so Blümel abschließend.

