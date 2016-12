Q4 Desktop führt von Kunden geforderte Verbesserungen ein, um den Workflow für Investorenbeziehungen zu verbessern und zu automatisieren

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) - Der erste vollständige Desktop für Investorenbeziehungen der Branche beinhaltet jetzt eine Broker-Recherche und einen erweiterten Targeting-Workflow, um Investorenbeziehungsmanagern (IROs) dabei zu helfen, Marktverhalten zu verstehen und mit neuen institutionellen Investoren in Kontakt zu treten.

Q4 Inc., ein global führendes Unternehmen bei cloudbasierten Investorenbeziehungs- und Kapitalmarktlösungen, gibt das dritte Release von Q4 Desktop bekannt, dem ersten vollständig integrierten Market-Intelligence-Desktop der Investorenbeziehungsbranche. Dieses Release enthält neue Features, die sich auf das Targeting- und Meeting-Management konzentrieren, und führt eine Broker-Recherche ein, um IROs dabei zu unterstützen, Einschätzungen und Stimmungslagen an den Aktienmärkten besser zu verstehen.

"Mit jedem Release macht es Q4 Desktop einfacher für IROs, ihre Arbeit zu erledigen", so Darrell Heaps, CEO von Q4. "Wir setzen modernste Technik ein, um Q4 Desktop zum umfassendsten und modernsten IR-Intelligence-Produkt auf dem Markt zu machen. Unser neustes Release konzentriert sich auf die Vereinheitlichung von Prozessen für IROs, was es für sie einfacher macht, ihre Investoren zu identifizieren und zu kontaktieren, die Antriebskräfte von Bewegungen zu verstehen und Aktivitäten und Meetings aufzuzeichnen, damit sie die Investitionsrendite ihrer Zielausrichtung verstehen können.

Durch den Einsatz seiner leistungsstarken Market Intelligence und unternehmenseigener Analytik kann Q4 Desktop die folgenden Funktionen bieten:

Notizblätter und Briefing Books: Ermöglichen es IROs, auf einfache Art und Weise umfassende Notizblätter und Briefing Books (für Kontakte, Institutionen und Fonds) zu erstellen, die historische Inhaberaktivität mit Veranstaltungen und Meetings kombinieren, die für NDRs und Meetings exportiert und ausgedruckt werden können.

Nahtloses Aktivitätsprotokoll: Eliminiert Arbeitsschritte für den IRO und macht es einfacher, Aktivitäten zu importieren und exportieren, bevorstehende Meetings zu planen oder historische Aktivitäten zu protokollieren, Aktivitäten in einem Diagramm mit Inhaberschaft und Aktienpreis abzubilden und Informationen zu sortieren und zu filtern.

Recherche: Bietet mit Berichten und Informationsblättern ein besseres Verständnis dafür, wie die Verkäuferseite das Unternehmen, die Peers und die Branche eines IRO sieht.

Q4 Desktop integriert die marktführenden Website-, Webcasting- und Market-Intelligence-Lösungen des Unternehmens in einer einfach zu verwendenden Plattform und liefert nahtlosen Zugriff auf umfassendere Marktdaten, unternehmenseigene Analytik, Profile von institutionellen Unternehmen, Fonds und Kontaktprofile sowie auf Tools für Management und Berichterstellung. Mit Q4 Desktop können Benutzer außerdem:

auf Aktienkurse, Diagramme, Neuigkeiten, Ereignisse und Transkripte in institutioneller Qualität für alle nordamerikanischen Entitäten zugreifen

Zugang zu unternehmenseigenen Algorithmen für Stimmungslage, Volatilität und Investorenaktivität für alle US-amerikanischen und kanadischen Aktien erhalten

das Factset-Universum an Inhaberschaftsdaten und 150.000 globalen Invesititionsfirmen und Fondsprofilen analysieren und herunterladen

mit einem einfach zu verwendenden und leichten CRM-System arbeiten, das mehr als 225.000 Kontaktprofile von Investoren enthält, die ständig aktualisiert werden, um stets korrekt zu sein.

mit internen Teammitgliedern, Q4-Analysten und Supportmitarbeitern über innovativen Echtzeit-Chat, Tagging, Aktivitätsprotokollierung, Teambenachrichtigungen und mehr zusammenarbeiten

institutionelle Kontaktangaben (Rollen, Fondsmanagement, Lebenslauf usw.) erhalten, die jede Nacht basierend auf der Aktualisierung des Anbieters gepflegt werden

auf IR-Website-Analytik zugreifen und institutionelles Website-Verhalten analysieren und Berichte dazu erstellen

Investor-Webcast-Beteiligung mit vollständiger Investorkontaktintegration analysieren

Investoren und Ziele bewerten und verfolgen

auf eine proaktiv aktualisierte Kontaktdatenbank zugreifen

Das neue Release folgt der vor kurzem erfolgten Übernahme von Euroinvestor IR Solutions durch Q4 im September. Q4 Desktop plant, die Aktienkurse der Londoner Börse im Januar 2017 und danach die aller anderen europäischen Börsen hinzuzufügen. Die Hinzufügung internationaler Börsen zu Q4 Desktop wird die Expansion des Unternehmens in Europa als der am schnellsten wachsende Anbieter von IR-Lösungen weiter beschleunigen.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. ist ein global führendes Unternehmen für cloudbasierte Investorenbeziehungs- und Kapitalmarktlösungen. Tausende von Marken auf der ganzen Welt verwenden Websites, CRM, Analytik und Beobachtungslösungen von Q4, um sich mit ihren Investoren zu verbinden und die Kapitalmärkte zu verstehen. Q4 führte im Juni 2016 Q4 Desktop ein, die erste vollständig integrierte Investorenbeziehungsplattform der Branche, die Kommunikationstools, Beobachtung und Analytik in einer vollfunktionsfähigen IR-Workflow-und CRM-Anwendung kombiniert. Q4 verfügt über Niederlassungen in New York, Chicago, Toronto und Kopenhagen. Besuchen Sie http://www.q4inc.com, um mehr zu erfahren.

Rückfragen & Kontakt:

Taryn Shulman, Q4 Inc., Director, Marketing, +1-416-540-9832,

taryns @ q4inc.com