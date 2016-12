Hikvision als Nummer 1 im A&S Security 50 gelistet

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision wird, was die Position des Unternehmens als weltweit führender Anbieter innovativer Videoüberwachungsprodukte und -lösungen erneut unterstreicht, als Nummer 1 in der Gesamtwertung der 'Security 50' 2016-Rangliste des A&S Magazins gelistet und belegt mit einer sprunghaften Umsatzsteigerung von 43,6% den Spitzenplatz. Das Unternehmen war 2015, vom dritten Platz im Jahr 2014, auf Platz Zwei aufgestiegen.

Die A&S Security 50-Rangliste von börsennotierten Herstellern nach Produktverkäufen, Bruttogewinn und Gewinnspanne umfasst ein Spektrum, das von exklusiven Herstellern bis hin zu End-to-End-Lösungsanbietern reicht und stellt der Sicherheitsbranche ein 'Who's Who' der erfolgreichsten Unternehmen des globalen Security-Marktes zur Verfügung.

Diese jüngste Errungenschaft folgt auf Hikvisions aktuellen Erfolg als Sieger in der Scene Classification-Kategorie beim ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge 2016, wo das Unternehmen die Nummer 1 Position belegte, und zeigt, wie Hikvisions starke und nachhaltige Technologieentwicklung eine solide Basis für den Erfolg des Unternehmens bildet. Hikvision betreibt den nachhaltigen Ausbau des globalen Netzwerks, misst aber auch lokaler Unterstützung und lokalem Service für seine Partner und Nutzer eine erstrangige Bedeutung bei.

"Der A&S Security 50-Erfolg ist eine außerordentliche Errungenschaft und demonstriert Hikvisions fortgesetztes Engagement für seine Investitionen in Innovation und Exzellenz", sagt Cynthia Ho, Vice President bei Hikvision. "Hikvisions schnelle Reaktion auf aufkommende Markttrends mit dem reibungslosen Übergang von analog auf digital, IP und HD und dann in Richtung fortschrittliche Video-Intelligence hat sich als Katalysator für ein weiteres Jahr mit massivem Wachstum für Hikvision erwiesen.

"Das Unternehmen nutzt jede Chance und jeden Trend in der Sicherheitsbranche, dynamische und innovative Produkte zu entwickeln, um den ständig wechselnden Anforderungen der Marktnachfrage gerecht zu werden. Wir sehen, über Videoüberwachung hinausgehend, künstliche Intelligenz und Big Data als unvermeidlichen Trend der Zukunft, wo die Technologie stark zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz für kommerzielle Unternehmen, Transportwesen und viele weitere Sektoren beitragen beitragen könnte".

Weiqi Wu, VP bei Hikvision und verantwortlich für F & E: "Hikvision hat vom ersten Tag an massiv in den Aufbau einer erstklassigen F & E-Leistungsfähigkeit investiert, die ein solides Fundament für den Erfolg des Unternehmens gelegt hat. Darüber hinaus sorgt unser starkes F & E-Managementsystem für die hocheffizienten Abläufe unseres F & E-Teams. In den vergangenen zehn Jahren hat Hikvision auf weltweit führende Management-Praktiken und Werkzeuge wie IPD, CMMI und PDM gesetzt, um den Produktentwicklungsprozess des Unternehmens kontinuierlich zu optimieren.

"Die Anwendung dieser Methodik hat zur Entwicklung von "Best-in-Class"-Produkten und -Dienstleistungen geführt , die nicht nur den Bedürfnissen der Industrie entsprechen, sondern auch schnell vom Markt akzeptiert werden. Diesjährig konnte Hikvision, was die branchenführende F & E-Kapazität des Unternehmens unterstreicht, CMMI Maturity Level 5-Zertifizierung erreichen. Hikvision wird auch in Zukunft die Grenzen der Sicherheitstechnologie weiter forcieren und für seine Kunden weltweit noch mehr qualitativ hochwertige Produkte entwickeln".

Informationen zu Security 50

Security 50 setzt sich aus weltweit führenden Unternehmen der Sicherheitsbranche zusammen. Das Ranking basiert ausschließlich auf Produktverkäufen, und die Teilnehmer reichen von exklusiven Herstellern bis hin zu End-to-End-Lösungsanbietern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.asmag.com/rankings/

Informationen zu Hikvision

Hikvision ist der weltweit führende Anbieter von Videoüberwachungslösungen. Hikvision verfügt über die branchenstärkste F&E-Belegschaft und nutzt seine hochmodernen Produktionseinrichtungen, um innovative CCTV- und Videoüberwachungsprodukte für alle Sicherheitsbedürfnisse zu entwerfen und zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Hikvision unter www.hikvision.com.

