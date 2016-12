Kaske zu PISA-Ergebnissen: „Grundlegende Reformen sind dringend notwendig“

Um die Chancengerechtigkeit zu erhöhen, sollte die Schulfinanzierung auf Basis des Chancenindex erfolgen

Wien (OTS) - Das schlechtere Abschneiden der österreichischen Schülerinnen und Schüler bei der PISA-Studie 2015 offenbart deutlich die Probleme des heimischen Systems: „Die Ergebnisse sind alles andere als erfreulich. Bildung wird in Österreich vererbt, die Schule schafft es nicht, Ungleichheiten auszugleichen“, sagt AK Präsident Rudi Kaske. „Grundlegende Reformen sind dringend notwendig: Es braucht mehr Ganztagesschulen, mehr pädagogische Autonomie, verstärkte Fortbildung des Lehrpersonals und eine Schulfinanzierung nach dem Chancenindex.“ Die vom Bildungsministerium geplanten Schritte gehen in die richtige Richtung, aber harren der Umsetzung.

„Wir müssen mit gerechter Schulfinanzierung Bildungschancen schaffen“, sagt Kaske. Nach wie vor schneiden Kinder höher gebildeter Eltern bei PISA wesentlich besser ab: In allen drei Testgebieten erreichten österreichische Akademikerkinder um fast 100 Punkte (das entspricht über zwei Lernjahren) mehr als Kinder von Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss.

Laut einer AK Studie hat jede sechste Schule in Österreich einen hohen Anteil an SchülerInnen mit großem Förderbedarf und bietet daher ungünstige Lernbedingungen. Um SchülerInnen aus bildungsfernen Elternhäusern besser zu fördern, sollen jene Schulen, an denen viele Kinder mit geringen Chancen unterrichtet werden, zusätzliches Personal (LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und PsychologInnen) bekommen. „Die PISA-Ergebnisse zeigen, dass wir es uns nicht leisten können, dass alles so bleibt wie es ist“, sagt AK Präsident Rudi Kaske.

Hinweis: Bildungsforscherinnen Birgit Suchan, Simone Breit und Claudia Schreiner vom Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung (Bifie) diskutieren heute Abend über die Ergebnisse.

Veranstaltung „PISA 2015 – Ergebnisse der neuesten PISA-Studie“ Dienstag, 6. Dezember 2016, 18:00 Uhr

Technisch-Gewerbliche Abendschule des BFI Wien

Bauteil B, Hörsaal, 4.Stock

1040, Plößlgasse 13

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion auf der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

