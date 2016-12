Blümel: Allianz für Demozonen – Erwerbsfreiheit für Unternehmer

Versammlungsfreiheit mit Erwerbsfreiheit und Sicherheit in Einklang bringen - Rot-Grün muss aufwachen - Antrag im Gemeinderat

Wien (OTS) - „Wir sind hier heute in der Wiener Innenstadt mitten in der Vorweihnachtszeit. Viele Menschen schlängeln sich durch die Innenstadt. Sie wollen Geld ausgeben, können es aber nicht, weil die Geschäfte am Sonntag zu sind. Das ist die erste Anomalie in Wien. Während es im Rest Österreichs Tourismuszonen gibt, wird das in Wien weiterhin verhindert. Und das obwohl Wien ein Tourismus-Hotspot ist. Die rot-grüne Stadtregierung ist aber nicht imstande und nicht Willens sinnvolle, zukunftsstarke und gewinnbringende Tourismuszonen einzurichten und Sonntagsöffnung zu ermöglichen. Und das gerade in einer Zeit, in der es der Handel bestimmt nicht gerade leichter als früher hat“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel bei der heutigen Pressekonferenz in der AÏDA Filiale am Stephansplatz und weiter: „Die zweite Anomalie ist, dass es in Wien möglich ist, dass am ersten Adventsamstag, der zu einem der stärksten Tage des ganzen Jahres für den Wiener Handel zählt, die Ringstraße gesperrt wird, weil mehrere Demonstrationen stattfinden. Die Ringstraße ist aber nicht nur an solchen prekären Tagen gesperrt, sondern dies geschah 2015 über 100 Mal. Das hat Umsatzeinbußen von bis zu 70 Prozent für die Geschäftsleute zur Folge. Und es ist bekanntlich auch ein Sicherheitsrisiko. Deswegen braucht es hier endlich die Schaffung von Demozonen.“

„Ich möchte mich ganz herzlich bei den zahlreichen Unternehmern und Bürgern bedanken, die unser Anliegen unterstützt haben. Das ist ein ganz klares und starkes Zeichen, dass es hier endlich Lösungen braucht“, so Dominik Prousek, Junior Chef der Konditorei AÏDA. 2.148 Privatpersonen und 309 Unternehmer haben die Petition der AÏDA unterstützt. Und auf der Plattform von Gernot Blümel unter www.demozonen-jetzt.at haben sich mittlerweile über 1.000 Bürgerinnen und Bürger eingetragen.

„Die Versammlungsfreiheit ist ein demokratisches Grundrecht, aber es ist nicht das einzige Grundrecht. Dieses Recht muss auch mit dem Recht auf Erwerbsfreiheit und dem Recht auf Sicherheit in Einklang gebracht werden. Es kann nicht sein, dass unsere Grundrechte so ausgehöhlt werden, dass jede Udo Jürgens Bademanteldemo dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit entspricht. Das widerspricht dem gesunden Hausverstand“, so Blümel weiter und abschließend: „Wir werden im kommenden Gemeinderat unsere Anträge bezüglich Tourismuszonen und Demozonen erneut einbringen. Rot-Grün darf dieses Thema nicht weiter unter den Teppich kehren, sondern muss sich dieser Problematik endlich stellen.“

