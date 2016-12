Korun zu Fremdenrecht: Verschärfungen bringen Mehrkosten und lösen nichts

Grüne: Wer 5000 Euro Strafe nicht zahlen kann, wird auch 15.000 nicht zahlen können

Wien (OTS) - "Wenn jemand, der kein Geld hat, statt 5000 Euro Geldstrafe 15.000 Euro Geldstrafe bekommt, wird die Folge gleich sein wie bei 5000 Euro: Er wird es nicht zahlen können. Bereits bestehende Verwaltungsstrafen für diverse Vergehen, wie irreguläre Einreise höher und höher zu schrauben, ist deshalb eine sinnlose Übung, weil viele der Betroffenen mittellos hier ankommen. Statt der Geldstrafen wird Innenminister Sobotka also immer mehr Menschen in Verwaltungshaft nehmen. Das bedeutet mehr Gefängnisse und 120 Euro Kosten pro Tag und Person, denn das kostet die Schubhaft pro Tag. Hier kommen auf uns - aufgrund des Profilierungsstrebens eines Ministers - hohe Mehrkosten zu, die keinerlei messbaren Erfolg haben werden", kritisiert Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, das angekündigte Verschärfungspaket der Regierung.

"Mein Vorschlag ist, dass der Innenminister statt ,Sand in die Augen streuen'-Politik eine EU-Initiative startet, damit Flüchtlingsaufnahme in der EU aus dem gemeinsamen EU-Budget finanziert wird. So werden sich alle 28 EU-Länder solidarisch beteiligen müssen. So kann man auch den nationalistischen Run a la 'Wer vergrämt Asylwerber am stärksten' stoppen und Kosten gleichmäßig und fair aufteilen", plädiert Korun für ein Umdenken.

