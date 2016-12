Vienna Behavioral Economics Network: „Nudges können für eine bessere und sanftere Regulierung sorgen“

Wien (OTS) - Am 5. Dezember diskutierten Jean-Robert Tyran und Gerhard Fehr beim zweiten „Vienna Behavioral Economics Network“ mit mehr als 100 Gästen den Einsatz und die Grenzen von verhaltensökonomisch fundierten Nudges in der Praxis.

Seit Richard Thalers und Cass Sunsteins Buch “Nudge” von 2008 sind die kleinen Stupser, die das Verhalten von Menschen in gewünschte Richtungen lenken können, ein großes Thema für viele politische Entscheidungsträger: Sunstein beriet Barack Obama, Thaler arbeitete für öffentliche Auftraggeber in Dänemark, Frankreich und Großbritannien, wo der ehemalige Premier David Cameron 2010 ein “Behavioral Insights Team” eingerichtet hatte. Und auch in Österreich stehen ähnliche Initiativen bereits kurz vor der Umsetzung.

Nudging zielt darauf ab, das Verhalten von Menschen auf vorhersagbare Weise zu beeinflussen, ohne dabei auf Verbote und Gebote zurückgreifen oder ökonomische Anreize verändern zu müssen: Sie helfen, die Steuermoral zu verbessern, reduzieren achtlos weggeworfenen Müll auf den Straßen, setzen Anreize, den Energieverbrauch zu reduzieren oder regen zu einer Entscheidung für einen gesünderen Lebensstil an.

Die beiden Vortragenden Jean-Robert Tyran und Gerhard Fehr zeigten, dass Nudges nur ein Teil des breiten verhaltensökonomischen Instrumentariums sind, mit denen Politik und Wirtschaft Verhaltensänderungen anstoßen können – und dass die Wirkung von Nudges ihre Grenzen haben kann. Sie können sich etwa abnutzen, weil Menschen daran gewöhnt werden.

Neben zahlreichen Beispielen aus der Praxis wurde auch die gängige Kritik an Nudges thematisiert – etwa der Vorwurf, es handle sich hier bloß um Regulierung in neuem Gewand. „Man kann nicht nicht beeinflussen“, sagte Fehr dazu in Anlehnung an berühmtes Zitat des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick. „Es gibt im Alltag ohnehin kaum einen Bereich, der nicht reguliert ist. Doch Nudges können helfen, besser und sanfter zu regulieren. Im Idealfall stoßen sie sogar die Selbstregulierung an – und das ist dann am effizientesten.“

Mit den Vortragenden diskutierten auch die Familienministerin Sophie Karmasin und der IHS-Direktor Martin Kocher.

Bildergalerie: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/8545/

Über das Vienna Behavioral Economics Network

Behavioral Economics – die Ökonomie der Menschlichkeit

Um das wirtschaftliche Verhalten von Menschen zu verstehen, genügt das Menschenbild der traditionellen Wirtschaftswissenschaften oft nicht. Diese gehen davon aus, dass Menschen nur mit dem Kopf entscheiden, d.h. Vor- und Nachteile von alternativen Handlungsweisen sorgfältig gegeneinander abwägen und die aus ihrer Sicht beste Option daraus wählen. Die Verhaltensökonomik geht im Gegensatz dazu davon aus, dass Menschen mit Kopf und Bauch entscheiden.

So sind Menschen nicht nur vom Eigennutz getrieben, sie sind nicht immer rational und haben auch nicht unendlich viel Willenskraft. Seit den 1970er Jahren hat sich die Verhaltensökonomie (Behavioral Economics) innerhalb der Wirtschaftswissenschaften als eigene Disziplin etabliert.

Die Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Daniel Kahneman, George Akerlof, Vernon Smith und Reinhard Selten haben die Grundlagen für diese Disziplin geschaffen. Und gemeinsam mit Ökonomen wie Richard Thaler, Colin Camerer, Dan Ariely und Ernst Fehr haben sie evidenzbasiertes Wissen zum menschlichen Verhalten geschaffen, das Unternehmen und der Politik hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, faire Märkte zu designen und Verhaltensänderungen anzuregen – ein Wissen, das von immer mehr Regierungen und Organisationen erfolgreich genutzt wird.

Vienna Behavioral Economics Network – Austausch zwischen Wissenschaft & Praxis

Um die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mit Interessierten zu teilen, wurde das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) gegründet. Es ist eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßig werden dort Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen bei der praktischen Anwendung und evidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragen präsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschafter, Studierende und natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmen möchten.

Weitere Informationen und Anmeldung auf der Website des Vienna Behavioral Economics Network: www.vben.at

Rückfragen & Kontakt:

Eberhard Lauth | netzkundig.com

Mariahilfer Straße 101/Top 21

A-1060 Wien

Tel: +43.720.513275

Email: eberhard.lauth @ netzkundig.com