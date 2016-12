Fox präsentiert die mit Spannung erwartete neue Serie "Legion" ab 9. Februar 2017

Fox zeigt "Legion" exklusiv innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere donnerstags ab 21.00 Uhr

Als Showrunner fungiert Noah Hawley ("Fargo"), in der Hauptrolle ist Dan Stevens ("Downton Abbey") zu sehen - "Legion" spielt im X-Men-Universum und wird von FX Productions und Marvel Television produziert

Fox präsentiert die neue US-Serie "Legion" ab 9. Februar 2017 immer donnerstags ab 21.00 Uhr - wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Produziert wird die achtteilige erste Staffel von FX Productions und Marvel Television. Als Showrunner und ausführender Produzent konnte Noah Hawley ("Fargo") gewonnen werden. Fox zeigt die mit Spannung erwartete neue US-Serie mit Dan Stevens ("Downton Abbey") in der Hauptrolle exklusiv innerhalb von 24 Stunden nach dem US-Start.

Über "Legion":

"Legion" basiert auf den Marvel Comics von Chris Claremont und Bill Sienkiewicz. Es erzählt die Geschichte des jungen Mannes David Haller (Dan Stevens), der seit seiner Teenagerzeit mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen hat - und vielleicht mehr als "nur" ein Mensch ist. Bei David wurde Schizophrenie diagnostiziert und die letzten Jahre hat er hauptsächlich in verschiedenen psychiatrischen Anstalten verbracht. Dort versinkt er im alltäglichen Trott der regelmäßigen Mahlzeiten, Therapien und Medikamente. Ihm zur Seite steht die durch ihre langjährige Alkohol- und Drogensucht gezeichnete, aber sehr redselige und stets optimistische Mitpatientin Lenny (Aubrey Plaza, "Parks and Recreation"). Davids starre Routine wird durch die Ankunft von Syd (Rachel Keller, "Fargo") jäh aufgebrochen - und nach einem einschneidenden Erlebnis muss er die schockierende Möglichkeit in Betracht ziehen, dass seine Visionen und die Stimmen, die er hört, real sein könnten. Aufgewühlt entkommt David aus dem Krankenhaus und sucht Zuflucht bei seiner Schwester Amy (Katie Aselton, "The League"), die befürchtet, dass ihr Bruder ihre perfekte Vorstadtidylle in Gefahr bringt. Schließlich führt Syd David zu Melanie Bird (Jean Smart, "Fargo"), einer erfolgreichen, aber sehr fordernden Therapeutin mit klarem Verstand und unkonventionellen Methoden. Melanie und ihr Team - Ptonomy (Jeremie Harris, "Ruhet in Frieden - A Walk Among the Tombstones"), Kerry (Amber Midthunder, "Hell or High Water") und Cary (Bill Irwin, "Interstellar") -eröffnen David eine außergewöhnliche Welt voller neuer Möglichkeiten.

Noah Hawley steht als ausführender Produzent John Cameron (ebenfalls "Fargo") zur Seite. Vervollständigt wird das Produzenten-Team durch die X-Men Macher Lauren Shuler Donner ("X-Men: Days of Future Past", "Deadpool"), Bryan Singer ("X-Men: Apocalypse", "Superman Returns"), Simon Kinberg ("X-Men: Zukunft ist Vergangenheit", "Der Marsianer") sowie Jeph Loeb und Jim Chory (beide "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.", "Marvel's Daredevil", "Marvel's Jessica Jones").

Sendetermine: - Achtteilige erste Staffel "Legion" ab dem 9. Februar immer donnerstags um 21.00 Uhr exklusiv auf Fox - Wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Originalton - Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar

