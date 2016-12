SafetyPay und VTEX vereinbaren globale Zusammenarbeit beim E-Commerce

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - SafetyPay, eine Plattform für Barzahlung, und VTEX, ein führendes Technologieunternehmen im E-Commerce-Bereich und Wegbereiter bei der Vermarktung von Software as a Service (SaaS), haben sich darauf verständigt, ab sofort gemeinsam Lösungen für E-Commerce-Unternehmen auf globaler Basis anzubieten. SafetyPay wurde außerdem gerade erst von VTEX für eine internationale Partnerschaft zertifiziert.

Von der bereits unterzeichneten Vereinbarung profitieren mehr als 2.000 Kunden auf E-Commerce-Plattformen in ganz Lateinamerika, USA und Europa. In Europa sind die Unternehmen bereits in Spanien präsent, einer der strategischen Wachstumsmärkte für die Unternehmen in der Region. Mit den Dienstleistungen von SafetyPay können Online-Shops neue Bezahlmöglichkeiten nutzen und ihren Kunden mehr Spielraum beim Einkaufen geben, beispielsweise durch Online-Überweisung oder Barzahlung bei Lotterieannahmestellen oder Banken.

"VTEX ist ein strategischer Partner. Seit Unterzeichnung der ersten Vereinbarung 2014 haben wir mit den renommiertesten Online-Einzelhändlern in Brasilien Projekte umgesetzt. Wenn wir jetzt unsere Partnerschaft auf die internationale Bühne stellen, eröffnen sich neue Chancen in den verschiedenen Märkten, wo wir bereits präsent sind, sowie in zukünftig anvisierten Märkten", sagte Luiz Antonio Sacco, Chief Executive Officer bei SafetyPay für Lateinamerika.

SafetyPay ist ein Finanztechnologiedienstleister, der in 21 Ländern vertreten ist und Innovation mit sicheren Bezahlmöglichkeiten kombiniert, was unter anderem Verbrauchern in der Welt des E-Commerce zugute kommt. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Kunden ohne Kreditkarte das Einkaufen per Internet-Banking ermöglichen. Personen ohne Bankkonto können beispielsweise an Lotterieannahmestellen in Brasilien oder in Minimärkten in anderen Ländern, wo das Unternehmen präsent ist, Zahlungen tätigen. In Brasilien stellt die Lösung eine ausgezeichnete Alternative zu den herkömmlichen Bankbelegen dar, bei denen ab 2017 tiefgreifende Änderungen in Zusammenhang mit Vorgängen und Tarifen anstehen, die von brasilianischen Banken, wo diese Dokumente registriert werden müssen, umzusetzen sind.

In der Welt des E-Commerce sind Kreditkarten generell weit verbreitet. Allerdings gibt es laut Weltbank immer noch zwei Milliarden Menschen weltweit, die kein Bankkonto besitzen. Das sind mehr als 40 % der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung. "SafetyPay hat sich zum Ziel gesetzt, für diese Zielgruppe neue Bezahlmethoden zu entwickeln, damit sie Zugang zu Produkten und Dienstleistungen bekommt", sagte Sacco.

"Die Partnerschaft mit SafetyPay bei unserer globalen Initiative ist eine hoch strategische Entscheidung", sagte Livia Soares, verantwortlich für strategische Partnerschaften bei VTEX. "Wir wollen die Wettbewerbsposition unserer Kunden verbessern, indem wir ihren Spielraum durch Alternativen erweitern, damit sie ihr Umsatzvolumen steigern und ihre betriebliche Effizienz verbessern können, beispielsweise durch Kostensenkungen, Reduzierung der Bestandsmenge und höhere Agilität bei der Kaufbestätigung", fügte Soares hinzu.

