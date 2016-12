Einmalige Weihnachtsgeschenke für österreichische Sport-Fans

United Charity versteigert Fußball- und Eishockey-Highlights für den guten Zweck

Baden-Baden (ots) - Die besten Fußball- und Eishockey-Clubs Österreichs live spielen sehen und das als VIP - United Charity macht es möglich. Denn Europas größtes Charity-Auktionsportal bietet zu Weihnachten die Chance, beim Spiel Austria Wien gegen Rapid Wien oder bei der Partie Red Bull Salzburg gegen Vienna Capitals hautnah dabei zu sein. Einzigartig ist, dass mit den Auktionen auch Gutes getan wird, da 100 Prozent der Erlöse an Kinderhilfsprojekte fließen.

Unter www.unitedcharity.de können Fußball-Fans zudem teamsignierte Trikots von Rapid Wien und Austria Wien sowie ein Red Bull Salzburg-Trikot mit der Unterschrift von Torjäger Jonathan Soriano ersteigern. Eishockey-Begeisterte haben die Möglichkeit, sich z.B. beste Karten für das Topspiel Red Bull Salzburg gegen Vienna Capitals oder auch ein Trikot der Vienna Capitals mit den Autogrammen der Spieler zu sichern. Die Erlöse aus sämtlichen Auktionen kommen der Sky Stiftung zugute.

Aktuell gibt es bei United Charity mehr als 200 tolle Sport-Geschenke zu entdecken, die man sonst nirgendwo kaufen kann.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

