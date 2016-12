Club Innenministerium unterstützt Polizisten in Not

Benefizfußballspiel des Clubs Innenministerium brachte 12.000 Euro an Spenden. Der Erlös geht an in Not geratene Polizisten.

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Spaß, Spiel und Hilfe" fand am 1. Dezember 2016 in der Hakoah-Sporthalle in Wien ein Benefizfußballspiel des gemeinnützigen Vereins "Club Innenministerium" statt. Der Erlös in der Höhe von 12.000 Euro kommt in Not geratenen Polizisten und deren Hinterbliebenen zu Gute.

Das Team der Wirtschaftskammer Wien trat beim Benefizfußballspiel gegen das Team von „Wien Marketing“ an. Als Gewinner ging das Team der Wirtschaftskammer hervor. Der Spendenerlös kommt dem Club Innenministerium zugute. Der gemeinnützige Verein unterstützt Familien von im Dienst zu Schaden gekommenen Polizistinnen und Polizisten.

„Sei es ein schwerer Unfall, eine Erkrankung oder der Tod eines Polizisten. Die Familien haben schwere Schicksalsschläge hinter sich. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Familien der Polizistinnen und Polizisten einen kleinen Teil ihrer Sorgen abzunehmen. Der am heutigen Tag erzielte Spendenerlös von 12.000 Euro zeigt, dass Menschlichkeit und Solidarität im Club Innenministerium gelebt werden“, sagte Dr. Günther Marek, Leiter der Gruppe I/C (Gesundheit, Psychologie, Sport - GPS) im Innenministerium und Initiator des Clubs Innenministerium.

„Das seelische Leid dieser Familien kann nicht gelindert werden, aber den Hinterbliebenen kann finanziell unter die Arme gegriffen werden, sagte der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck. Es sei dem Club Innenministerium zu verdanken, dass den Familien jener Polizisten, die im Einsatz schwer verletzt oder ums Leben gekommen sind, rasche finanzielle Unterstützung zu Teil wurde“, ergänzte der Präsident.

Unter den zahlreichen Spielern und Besuchern befanden sich auch die Fußballlegenden Michael Konsel, Wilhelm Fringer, Toni Pfeffer und Raimund Hedl. „An diesem Benefizturnier teilzunehmen, macht nicht nur Spaß, sondern dient auch einem guten Zweck. Nämlich dem Zweck, in Not geratenen Polizisten zu helfen“, sagte Raimund Hedl.“ Bei einem Fußballspiel sorgt der Schiedsrichter für einen ordnungsgemäßen und fairen Ablauf. Unsere Polizei macht das Gleiche, sie sorgt für die öffentliche Sicherheit in Österreich und dafür bin ich sehr dankbar.“

Auch das bekannte Männermodel Werner Schreyer nahm an der Veranstaltung teil. "Ich bin seit Beginn beim Club Innenministerium dabei. Für mich gehört es bereits zur Tradition und zu einem meiner ganz persönlichen Anliegen, hier dabei zu sein“, sagte Schreyer.

Ebenfalls anwesend waren Markus Pohanka, der Leiter für externe Beziehungen bei Austro Control, der Filmproduzent Norbert Blecha, der Schauspieler Christian Spatzek, der Musiker Gary Howard und Hubert Wolf. Polizist zu sein ist ein gefährlicher und verantwortungsvoller Beruf. „Das zeigen die tagtäglichen Berichte über verletzte Polizisten in den Medien. Zusammen leisten wir heute eine finanzielle Unterstützung an jene, die im Polizeidienst stets unsere Sicherheit über ihre eigene stellen“, sagte Hubert Wolf

"Club Innenministerium"

Der gemeinnützige Verein "Club Innenministerium" wurde im April 2012 gegründet. Die Initiative zur Gründung des Vereins stammt von Dr. Günther Marek, Leiter der Gruppe I/C (Gesundheit, Psychologie, Sport - GPS) im Innenministerium. Marek hatte seinen 50. Geburtstag im Jahr 2011 zum Anlass genommen, ein Benefiz-Fußballspiel zu veranstalten, um Spenden für Hinterbliebene von verstorbenen Kolleginnen und Kollegen zu sammeln. Der Erlös des damaligen Abends wurde dem Club Innenministerium als Startkapital zur Verfügung gestellt. Seither werden die finanziellen Mittel des Vereins vor allem durch Erlöse aus Veranstaltungen gesammelt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Kompetenzcenter Kommunikation

Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at