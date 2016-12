ÖAMTC: Verschärfte Verkehrssituation in Salzburg

Einkaufsverkehr und Europa-League-Match am Donnerstag

Wien (OTS) - „Am Donnerstag kommt in der Stadt Salzburg einiges auf uns zu“, kommentiert Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg die Verkehrssituation am Donnerstag. Zum erwartet dichten Einkaufsverkehr kommt das Europa-League-Match gegen Schalke04 samt Fanmarsch vom Bahnhof zum Stadion. Auch werden um Mariä Empfängnis traditioneller Weise viele italienische Gäste in der Mozartstadt erwartet. „Wichtig für Autofahrer sind vor allem zwei Dinge“, informiert Gurtner. „Erstens kann man am Rudolfskai und der Imbergstraße am Donnerstag nicht Parken. Vorsicht! Hier wird abgeschleppt! Und zweitens steht am Abend der Parkplatz beim Messezentrum nicht für die Fußballfans zur Verfügung. Es verkehren von hier auch keine Shuttlebusse.“

Sperren wegen des Fanmarsches zum Stadion

Um 21:05 findet das Europa-League-Match gegen Schalke 04 statt. Ein Gutteil der deutschen Fußballfans wird ab 13:00 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof erwartet. Der Zug der deutschen Fans wird zu Sperren in der Innenstadt führen. Im Bereich Bahnhof-Rainerstraße-Schwarzstraße-Staatsbrücke ist bis 14:00 Uhr mit Anhaltungen zu rechnen. Der Rudolfskai wird bis ca. 20:00 Uhr zwischen Staatsbrücke und Rudolfsplatz gesperrt. Ab ca. 18:30 wird sich der Fan-Tross dann in Richtung Stadion in Bewegung setzten. Kurzfristige Sperren wird es auf der Marschroute Rudolfskai - Müllner Hauptstraße - Gaswerkgasse - Strubergasse - Rudolf Bieblstraße -Guggenmoosstraße – Kleßheimer Allee geben.

Parken in der Innenstadt

Wegen des Fanmarsches gilt am Rudolfskai und in der Imbergstraße ab 10:00 Uhr ein Parkverbot. Vorsicht! Fahrzeuge werden hier abgeschleppt. Die Zufahrt zu den Innenstadtgaragen ist aber grundsätzlich möglich.

Anreise zum Stadion Zu beachten ist, dass wegen einer Veranstaltung die Parkplätze beim Messezentrum für Stadionbesucher nicht zur Verfügung stehen. Von hier verkehren auch keine Shuttlebusse. Shuttles werden nur vom Designer Outlet Center und der Salzburger Innenstadt ab 18.00 Uhr gratis zum Stadion geführt. Rückshuttles gibt es bis ca. 00.00 Uhr

Maxglaner Krampuslauf

„Dass am Abend auch noch die Franz Huemerstraße wegen des Maxglaner Krampuslaufes gesperrt wird, wird nicht mehr groß ins Gewicht fallen. Wer kann, sollte am Donnerstag auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen“, meint Aloisia Gurtner abschließend.

(Schluss)

Alfred Obermayr

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at